Avanti un altro, Bonolis sorprende tutti e bacia Laurenti sulla bocca

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie televisive più amate e seguite. I due lavorano l'uno al fianco dell'altro dal 1991, anno nel quale Laurenti si presentò a un provino davanti a Bonolis e quest'ultimo rimase folgorato dalla sua unicità e bravura. Dopo oltre trent'anni di carriera Paolo e Luca sono ancora due mattatori del piccolo schermo e il loro sodalizio artistico prosegue con successo nel programma Avanti un altro, in onda ogni sera prima del Tg su Canale 5.

Tra gag, battute e siparietti divertenti, il pubblico è abituato a tutto con Laurenti e Bonolis ma, nell'ultima puntata della trasmissione, il popolare conduttore romano si è reso protagonista di un fuori programma davvero insolito e inatteso, che ha spiazzato non solo il pubblico in studio e i telespettatori da casa, ma anche il collega e amico Luca Laurenti, baciandolo sulla bocca durante la puntata.

Il bacio tra Bonolis e Laurenti

È successo mentre Laurenti stava leggendo una domanda del gioco Canzoni sospirate alla concorrente Martina. Dopo avere ascoltato alcuni istanti del brano "Love To Love You Baby", Laurenti ha letto un quesito relativo all'artista Donna Summer poi, dopo l'errore della concorrente, ha proseguito con un'altra domanda: "Nella versione italiana del 1969 di Je t'aime moi non plus, la cantante Ombretta Colli sussurra: Ti amo, ti amo, oh sì ti amo, mio amore, tu sei l'onda ed io...". A quel punto, Paolo Bonolis si è alzato all'improvviso dalla sua poltrona, ha preso il viso del collega tra le mani e lo ha baciato sulla bocca per alcuni istanti, scatenando la reazione sorpresa del pubblico in studio.

La reazione del pubblico, il video virale

"Non ce l'ho più fatta, dopo tutti questi anni dovevo farlo prima o poi", ha commentato il conduttore romano mentre Laurenti è rimasto a bocca aperta, incredulo per quanto appena accaduto. Poi, dopo alcuni istanti, Luarenti è riuscito a parlare. "Ma è stato bellissimo. Mi hai aperto un varco Paolo", ha aggiunto Luca, innescando così la reazione di Bonolis: "No, no, ma che è oh...piano con il varco! È pazzo?!". Tra le risate e le grida di acclamazione del pubblico in studio, la coppia di conduttori ha proseguito la puntata con la concorrente Martina.

Ma, neanche a dirlo, ildel bacio di Bonolis a Laurenti è diventato virale sui social network in pochissimo tempo.