Ciao Darwin Rewind, 5 momenti indimenticabili dello show con Paolo Bonolis

Che piaccia o meno, Ciao Darwin è stato un prodotto cardine della televisione italiana: dalla fine degli anni Novanta fino allo scorso venerdì, il programma condotto da Paolo Bonolis ha tenuto compagnia agli italiani, facendoli ridere dei propri stessi limiti, creando un terreno fertile per un immaginario condiviso che di certo non si esaurirà con la fine del programma. Nell'ultimo episodio di Ciao Darwin Giovanni 8.7 Paolo Bonolis ha però messo in chiaro che il programma sulla parodia dell'evoluzione umana è giunto al suo capolinea e lo ha fatto sapere attraverso una chiusura commovente, con un messaggio altrettanto toccante nei confronti della sua storica spalla, Luca Laurenti. A pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con Mediaset e con la voglia di riposarsi e rinnovarsi, Paolo Bonolis torna però per un'ultima volta a parlare di Ciao Darwin, e lo fa questa sera alle 21.36 su Canale 5 con Ciao Darwin Rewind, una prima serata in cui verrà ripercorsa la storia del programma che ha debuttato nell'ormai lontano 1998. Per l'occasione, abbiamo deciso di raccogliere i cinque momenti iconici e indimenticabili di un viaggio durato quasi trent'anni.

I momenti indimenticabili di Ciao Darwin

Family Day vs Gay Pride, Il viaggio nel tempo

Uno dei momenti recenti più iconici e folli avvenuti davanti alla macchina da presa di Ciao Darwin è senza dubbio quello che ha visti contrapposti la rappresentante del Family Day con quello del Gay Pride. Da sempre il viaggio nel tempo è uno dei segmenti più apprezzati dal pubblico, proprio perchè l'assurdità della situazione e l'incompetenza di alcuni concorrenti porta alla creazione di un teatro dell'assurdo assolutamente irresistibile. Nella puntata menzionata i due concorrenti si trovano a vivere la sfida con estrema competizione, al punto da arrabbiarsi l'uno con l'altro, farsi dispetti, gridare per prendersi i punti derivanti da risposte sbagliate e portando Paolo Bonolis sulle soglie di un parodistico esaurimento nervoso. Soprattutto il concorrente della fazione gay pride porta Bonolis ad entrare sul set, invitandolo a dare la risposta giusta. A quel punto il concorrente fa l'ennesima battuta, con pose sexy e calcolate e a Bonolis non resta altro da fare che mandarlo bonariamente a quel paese, prima di rientrare in studio e chiedere scusa a tutti.

Artide o Antartide?

Tra i momenti più iconici dello show c'è senza dubbio quello del viaggio nel tempo che vede contrapposti i Noi non Semo contro i Noi Semo. I due concorrenti non riescono a dare la risposta giusta tra Artide e Antartide e finiscono col creare dei nuovi sillogismi, parole nuove senza senso che hanno il solo risultato di divertire moltissimo il pubblico in studio e a casa. A quel punto Paolo Bonolis è costretto a intervenire, entrando sul set e avvicinandosi ai concorrenti. Quando anche davanti all'aiuto di dover semplicemente dire Artide o Antartide i due continuano a dare la risposta sbagliata, il conduttore si arrende e mesto, mentre si allontana, afferma: "Non posso fare questo lavoro"

L'uomo Rebus, Il viaggio nel tempo

Tra i personaggi più famosi nella storia di Ciao Darwin c'è Carlo Romano, che tutti ormai conoscono con il nomignolo di Uomo Rebus. Diventato, negli anni, una figura fissa nel salottino di Avanti un altro, il "personaggio" è nato in realtà durante l'episodio di Ciao Darwin che vedeva contrapposti i Belli e i Brutti. Romano, appartenente al secondo schieramento, viene scelto come rappresentante per il viaggio nel tempo. Nonostante tutta la sequenza sia meritevole di una visione per le risate che porta con sé, l'apice viene raggiunto quando al concorrente viene chiesto di decodificare dei rebus estremamente semplici, che tuttavia lo mettono in grande difficoltà. Di ritorno in studio, Paolo Bonolis si fa dare un altro cartello e continua a interrogare l'uomo, cercando di spiegargli il funzionamento del gioco dei rebus, ma il risultato continua ad essere esilarante.

La caduta di Bonolis

Come si è visto anche dagli esempi riportati poco più sopra, durante le sfide del Viaggio nel Tempo - che è, senza dubbio, il segmento che funziona meglio nello show e quello che regala maggiori momenti iconici - capita che Paolo Bonolis entri sul set per interagire direttamente coi concorrenti, specie in quei momenti che sembrano portare a un'impasse. Nella sfida di Carne contro Spirito, ambientata durante gli anni Ottanta, Bonolis entra di corsa nel tunnel della macchina del tempo, "seccato" da un concorrente che non riesce a dare la risposta giusta sul noto videogioco Pacman. Tuttavia, l'impeto della corsa e la complicità di un terreno bagnato, portano il conduttore a scivolare, tra risate e imprecazioni, Un momento inaspettato ma estremamente divertente, che rimane senza dubbio negli archivi del programma.

Esplosione del cilindro

Nonostante sia un programma fatto e pensato per ridere con leggerezza, Ciao Darwin è andato incontro anche ad alcuni incidenti. È noto a tutto il gravissimo episodio del concorrente che, durante la sfida dei rulli del genodrome, è caduto rimanendo paralizzato. Ma, nel corso della storia del programma, c'è stato un altro incidente dalle conseguenze molto meno gravi e dall'impatto più comico. Durante la sfida finale ai cilindroni, quando si decide di fatto l'esito della partita, le due concorrenti dell'Aldilà contro l'Al di qua sono alle prese con le ultime battute della tenzone. La concorrente dell'Al di qua è a un passo dalla sconfitta, mentre Laurenti si piega sulle ginocchia per cercare di "tappare" una piccola perdita nel cilindro della concorrente dell'Aldilà. In meno di un secondo, però, la pressione dell'acqua si fa troppo forte e il cilindro esplode. Luca Laurenti riesce a spostarsi, sebbene sia colpito da un forte getto d'acqua, mentre la concorrente scivola a terra, tra acqua e lastre di plastica, nel silenzio dello studio. Fortunatamente, però, la concorrente non si fa nulla e Paolo Bonolis riesce a riportare l'allegria in studio con una della sue solite battute.