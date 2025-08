Ballando con le stelle, anche Rosa Chemical è nel cast della nuova stagione

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle continua a svelarsi sempre di più. Per il ventennale dello show in onda su Rai 1 Milly Carlucci sembra aver messo insieme un gruppo di celebrità davvero interessante. Dopo l'annuncio dell'attore Maurizio Ferrini - interprete dell'iconica Signora Coriandoli - e della conduttrice Andrea Delogu il terzo nome che si aggiunge al parterre di ballerini dilettanti è il cantante Rosa Chemical. Il rapper, classe 1998, dal pubblico generalista è conosciuto soprattutto per l'esibizione nel 2023 al Festival di Sanremo, dove ha mimato un amplesso con Fedez, prima di portarlo sul palco e baciarlo, mettendo in ombra la conduzione di Chiara Ferragni. Dopo uno stop lo scorso autunno dovuto a un intervento alle tonsille, il rapper piemontese ha ricoperto il ruolo di giudice nel deludente show del canale Nove Like a star, condotto da Amadeus, e ora è pronto a mettersi in gioco sul palco di Ballando con le stelle.

L'annuncio arriva tramite un post sull'account Instagram del programma televisivo, in cui è lo stesso Rosa Chemical ad annunciare la sua entrata in scena come terzo concorrente. Nel video, Rosa Chemical viene prima di ripreso, completamente vestito di bianco, mentre sembra addormentato sulla consolle per il montaggio sonoro, ma dopo un ampio zoom, appare sveglio e si rivolge direttamente al pubblico dicendo: "Pensavate che stessi dormendo?" prima di fare una pausa per fare segno di no con le dita. Poi il rapper continua: "Perché chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle e io invece ci sarò, ci vediamo lì." Nella didascalia che accompagna il video si legge di come la partecipazione di Rosa Chemical serva soprattutto a portare a Ballando con le stelle "originalità, energia e provocazione." Elementi che sembrano imprescindibili per la ventesima edizione di uno dei programmi di punta della Rai.

Rosa Chemical ha voluto inoltre sottolineare il proprio entusiasmo per la partecipazione ai nuovi episodi di Ballando con le stelle commentando il post ufficiale con una frase che mischia ambizione e ironia. Il cantante, infatti, ha scritto solo " Roberto Bollente" facendo chiaramente un riferimento a Roberto Bolle, uno dei maggiori ballerini italiani, con una reputazione internazionale. Allo stesso tempo, utilizzando il termine bollente, Rosa Chemical ha sottolineato ancora una volta che la sua partecipazione a Ballando con le stelle promette scintille, utili senza dubbio a intrattenere il pubblico e a creare un certo scalpore, visto e considerato il "personaggio".

Non si conosce ancora la data ufficiale di inizio della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci, ma, come sempre, Ballando con le stelle arriverà in autunno inoltrato e probabilmente andrà avanti fino all'inizio dell'inverno.