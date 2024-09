Ballando con le stelle, Lucrezia Lando lascia, Federica Pellegrini nel panico: "Me la sto facendo sotto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il conto alla rovescia per l'inizio della nuova stagione di Ballando con le stelle è ufficialmente cominciato. Il cast è al completo, la giuria è stata riconfermata in toto e Milly Carlucci ha persino provato a mettere a segno un colpaccio, invitando Chiara Ferragni a rivestire il ruolo di ballerina per una notte. Le probabilità che l'influencer accetti l'invito sono bassissime (vista la presenza in studio di Selvaggia Lucarelli, che con la Ferragni ha il dente avvelenato), ma nelle ultime ore l'attenzione si è concentrata soprattutto su due addii "illustri" e le prime dichiarazioni della Pellegrini.

Lando e Casula fuori da Ballando

Con la lista dei concorrenti vip al completo, il pubblico di Ballando ha sperato che i danzatori professionisti dell'ultima edizione venissero riconfermati, ma così non è stato. Nelle scorse ore Lucrezia Lando, la ballerina che lo scorso anno gareggiò con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, ha deciso di lasciare momentaneamente il programma per concentrarsi su altri progetti. Una scelta personale nonostante la riconferma arrivata da Milly e dalla produzione. " Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff" , ha scritto la Lando nelle storie del suo profilo Instagram, annunciando lo stop.

Non è stato invece riconfermato dalla produzione Simone Casula, il danzatore che lo scorso anno ha affiancato Rosanna Lambertucci. "Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara ", ha detto deluso Casula, informando i fan sui social network che sarà comunque in studio come ballerino per una notte. Per sapere gli abbinamenti tra vip e danzatori, invece, si dovrà attendere ancora qualche settimana.

I timori di Federica Pellegrini

A poche settimane di distanza dalla prima puntata i personaggi famosi sono già entrati in sala prove per prendere confidenza con i propri partners e con la danza. Attraverso Instagram Carolyn Smith ha iniziato a dispensare consigli ai vip, che quest'anno scenderanno sulla pista di Ballando con le stelle, e per prima si è rivolta a Federica Pellegrini. Alla campionessa di nuoto Carolyn ha consigliato di mettere in mostra le sue lunghe gambe e di sfruttare le sinergie che danza e nuoto hanno.

Io Carolyn me la sto già facendo sotto!! Grazie…dammene 30000 di consigli!

Il post della coreografa è stato particolarmente apprezzato dalla Divina, che ha voluto commentare le dichiarazioni della Smith con ironia: "Io Carolyn me la sto già facendo sotto!! Grazie…dammene 30000 di consigli!". La Pellegrini non ha nascosto i suoi timori eppure, per molti, Federica è tra i favoriti alla vittoria finale e chissà che non sorprenda tutti.