Ballando con le Stelle, svelato il cast della nuova edizione: ecco chi ci sarà

Milly Carlucci è pronta a tornare in tv con il suo storico programma. Dal prossimo settembre in prima serata su Rai1 prenderà il via la diciannovesima edizione di Ballando con le stelle. La data da segnare in calendario c'è. Visto l'enorme successo dell'ultima edizione, l'inizio del programma è stato anticipato a sabato 28 settembre. Sebbene l'autunno sia ancora lontano, la macchina organizzativa è in pieno fermento e il cast è stato già praticamente definito. A rivelare i nomi dei ballerini vip, che scenderanno in pista tra pochi mesi, è stato il settimanale Oggi, che ha svelato chi saranno i prossimi concorrenti dello show.

Il cast di Ballando con le stelle

Per quanto riguarda i personaggi maschili, scenderanno in pista l'attore e produttore Luca Barbareschi, che il prossimo autunno tornerà in televisione su Rai2 alla guida di un format tutto su, e il conduttore Massimiliano Ossini, storico volto Rai. Direttamente dalla squadra di Stefano De Martino arriverà invece il comico Francesco Paolantoni. Ancora incerto invece il nome di Alessandro Matri, ex calciatore e marito dell'ex velina Federica Nargi. Lo sportivo è dato per certo a Ballando, ma manca ancora l'ufficialità.

Sul fronte femminile, invece, scenderanno in pista la cantante Nina Zilli, che lo scorso anno ha dato alla luce la piccola Anna Blue, la storica signorina buonasera Marina Morgan e la conduttrice Enrica Bonaccorti, che lo scorso anno ha fatto preoccupare i fan per alcuni problemi di salute. E' stato invece Dagospia ad anticipare la partecipazione di Federica Pellegrini a Ballando con le stelle. Abbandonate le vasche, la Divina proverà a cimentarsi nel ballo nel tentativo di strappare il trofeo dalle mani di Wanda Nara, ultima vincitrice del programma.

Il "sogno" di Milly e la giuria

Il settimanale Oggi fa poi altri due nomi "forti" - quello di Melissa Satta e Barbara D'Urso - che sarebbero in trattativa per partecipare alla diciannovesima edizione dello show di RaiUno. Incassato il "no, grazie" di Belen Rodriguez - che sembrava essere a un passo dal firmare il contratto - Milly Carlucci avrebbe iniziato a corteggiare Satta e D'Urso e pare stia lavorando dietro le quinte per assicurarsi la loro presenza in studio. Nessuna novità, invece, sul fronte della giuria.

Lo scorso anno si era vociferato di una rivoluzione interna al banco dei, ma alla fine i cinque storici volti tornarono ai loro posti. Dunque, anche quest'anno - salvo defezioni dell'ultimo minuto - torneranno ad alzare le palette Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.