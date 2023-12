Mantovan eliminata e Antonio Caprarica si ritira: cosa è successo a Ballando con le stelle:

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle non sono di certo mancati i colpi di scena a cominciare dalla gara, che ha visto le coppie esibirsi in una prova a sorpresa, che ha creato scompiglio tra i concorrenti. Durante il ballo a sorpresa Teo Mammucari e Leonardo Tano sono stati vittime di un fuoriprogramma piccante. Ma il vero colpo di scena si è concretizzato a fine puntata, quando Antonio Caprarica ha annunciato il suo ritiro.

Il presagio di Selvaggia Lucarelli

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova si sono esibiti a metà puntata con il ballo preparato durante la settimana. Nel Cha Cha portato in pista, però, il giornalista ha mostrato evidenti difficoltà e non è apparso in forma come nelle puntate precedenti. A sottolinearlo è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto spiegazioni a Caprarica. " A differenza di altre volte ti vedo diverso. Sembra tu non ti diverta più. Non credi di potercela fare? Sarebbe un peccato perché puoi arrivare alla fine ", ha detto la giurata e a quel punto Antonio Caprarica ha rivelato di avere alcuni problemi: " Non voglio fare quello che si lamenta ma anche io ho i miei problemi. Non ne parlo, ma diciamo che gli antidolorifici mi hanno fatto molta compagnia questa settimana ". La discussione è virata sulle votazioni e la questione sembrava essersi conclusa davanti al banco dei giudici. Ma a fine puntata il giornalista ha sorpreso tutti.

L'annuncio di Caprarica: "Mi ritiro"

Dopo avere fatto il nome delle coppie passate ai quarti di finale, Milly Carlucci ha invitato i tre vip a rischio eliminazione - Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan e Sara Croce - a mettersi al centro della pista per cominciare lo spareggio. In programma c'erano due eliminazioni, ma lo storico inviato reale ha chiesto la parola: "Devo dire una cosa". E dalla giuria si sono levati una serie di "no", che hanno anticipato ciò che il concorrente stava per dire. " La giuria è molto percettiva", ha scherzato il giornalista, proseguendo : "Ha capito che questa sera non ballavo come sono abituato a fare. Non mi divertivo come è successo nelle altre puntate" . Caprarica ha detto di avere vissuto un'esperienza incredibile a Ballando ma di dover lasciare il programma: " Adesso devo fermarmi, perché il medico mi dice che se non mi fermo potrei farmi molto male e io sto già soffrendo molto. Quindi mi fermo, forse un giorno tornerò a Ballando con un'anca nuova, bionica, ma ora devo riposarmi". Poi il giornalista ha chiesto scusa alla sua maestra di ballo, Maria, e al pubblico. "Non abdico", ha risposto Caprarica alla battuta della Lucarelli: "Abdico a tempo".

Ballando: eliminati della settima puntata