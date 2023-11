“Le scuse? Lo ha fatto per il pubblico non per me”. Selvaggia Lucarelli punzecchia Mammucari

Prosegue a distanza la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari. Mentre il conduttore si è sfogato con Mara Venier a "Domenica In", la giornalista ha fatto altrettanto con Francesca Fialdini nel programma "Da noi a ruota libera". Stesso orario, reti differenti, accuse simili: ognuno ha scaricato la colpa addosso all'altro. Ma mentre Teo Mammucari ha fatto un discorso più ampio relativo a tutti i giurati (soffermandosi anche sulla Lucarelli) e ai pregiudizi nei suoi confronti, Selvaggia ha messo nel mirino il conduttore, togliendosi diversi sassolini dalle scarpe e infiammando, di fatto, la situazione.

Dopo il battibecco andato in onda sabato scorso a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di quanto accaduto in puntata tra lei e Teo, puntando l'attenzione sull'atteggiamento di Mammucari nei confronti della giuria. " Sta andando in un'altra direzione. Non accetta il fatto di essere un concorrente e quindi di avere un ruolo, in alcuni momenti, un po' subalterno. Non accetta neppure di dover subire un giudizio. Per un mattatore come lui è probabilmente un fatto di ego soffocato", ha dichiarato la Lucarelli, affondando Mammucari: "Lui soffre la competizione perché ha un ego completamente strabordante e l'idea di essere un po' meno bravo di altri lo distrugge ". Poi è arrivata la prima stoccata: " Non accetta battute e questo è il vero paradosso di Mammucari. Cioè se tu fai una battuta a Mammucari esplode il suo rancore e livore ".

"Di me non gliene può fregare di meno"

Ciò che non è riuscita a dire in diretta a Ballando sabato scorso, Selvaggia Lucarelli lo ha detto dalla Fialdini commentando soprattutto le scuse arrivate da Teo a fine puntata e le stoccate sono state diverse. " E' il suo ego che mi ha chiesto scusa, non è Teo Mammucari. Lui sostanzialmente mi ha chiesto scusa per l'applauso del pubblico, il consenso. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita", ha proseguito la giornalista, definendo false le scuse del conduttore: "Ha capito che non ha avuto l'approvazione del pubblico e l'unico escamotage per tornare ad essere un po’ simpatico era quello di chiedermi scusa. Di me non gliene può fregare di meno" .

