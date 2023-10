"Ballerino per una notte". L'indiscrezione su Fabrizio Corona a Ballando con le stelle

Il prossimo 21 ottobre prenderà il via la nuova edizione di "Ballando con le stelle". Lo show danzante del sabato sera di RaiUno tornerà a intrattenere i telespettatori con un cast scoppiettante, che vedrà scendere in pista personaggi come Lino Banfi, Simona Ventura, Teo Mammuccari e persino Wanda Nara. Nomi altisonanti ai quali si aggiungeranno, nel corso delle varie puntate, i ballerini per una notte e tra questi ultimi potrebbe esserci addirittura Fabrizio Corona.

L'ex re dei paparazzi è reduce da due ospitate importanti in Rai: quella a "Belve" da Francesca Fagnani e a "Domenica In" da Mara Venier. Il ritorno in televisione dopo il fine pena coincide, però, con la bomba fatta esplodere da Corona sul calcio italiano. Fabrizio ha fatto i nomi di quattro calciatori, che sarebbero invischiati nel calcio scommesse e ora il suo nome è di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Chiaro, dunque, che il suo personaggio tiri e Milly Carlucci non si sarebbe lasciata scappare l'opportunità di portarlo in prima serata su RaiUno nell'insolita veste di ballerino per una notte.

Fabrizio Corona a Ballando?

L'indiscrezione arriva dal settimanale Oggi che, nel numero in edicola, ha commentato: " Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini" . Così l'idea di portarlo in pista avrebbe solleticato anche la Carlucci, che quest'anno vuole superare i suoi record di ascolti. " Nei corridoi di Mamma Rai è più di un'ipotesi il suo ingaggio nel ruolo di ballerino per una notte", riferisce la rivista, ipotizzando un nuovo ritorno in Rai per Fabrizio Corona nelle prime puntate dello show danzante. L'accordo sarebbe in fase di definizione ma tutt'altro che semplice: " Una partecipazione, la sua, non senza ostacoli. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo ". Dunque, cosa accadrà non è chiaro.

Il cast di Ballando con le stelle

Su Corona gli autori di "Ballando con le stelle" non si pronunciano, Milly Carlucci rimane in silenzio e si prepara al ritorno in onda, mentre l'ex re dei paparazzi è impegnato nell'inchiesta calcio scommesse. Se Fabrizio tornerà in tv come ballerino per una notte il pubblico lo scoprirà nelle prossime settimane, intanto in pista scenderanno sicuramente i dodici concorrenti selezionati per questa edizione: Lino Banfi, Simona Ventura, Paola Perego, Giovanni Terzi, Sara Croce, Wanda Nara, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci, Lorenzo Tano, Carlotta Mantovan e Teo Mammucari. Al loro fianco ci saranno i dodici maestri di ballo: Moreno Porcu, Anastasia Kuzmina, Samuel Peron, Simone Casula, Angelo Madonia, Lucrezia Lando, Pasquale La Rocca, Tove Villfor, Alessandra Tripoli, Maria Ermachkova, Giada Lini, Luca Favilla.