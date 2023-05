Beautiful a Roma: Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini nelle puntate italiane

Ci saranno anche Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini nelle puntate di Beautiful che sono state girate a Roma negli scorsi giorni. In occasione del traguardo delle 9mila puntate, la produzione della popolare soap opera americana ha deciso di sbarcare nella capitale per registrare una serie di episodi in Italia e tra le guest star ci sono due volti noti italianissimi: la figlia di Albano e Loredana Lecciso e l'ereditiera Ginevra Lamborghini.

Le puntate italiane (sei in tutto) andranno in onda a giugno negli Stati Uniti, mentre i telespettatori italiani dovranno attendere la primavera del 2024 per vedere Ridge, Brooke, Steffy, Taylor e Liam a Roma. Il set capitolino di Beautiful è stato blindatissimo e si è spostato tra Piazza Navona, Piazza di Spagna, il Colosseo e il Gianicolo. Ma da piazza Navona sono arrivati scatti esclusivi degli attori di Beautiful proprio grazie a Ginevra Lamborghini, che su Instagram ha pubblicato una serie di foto insieme a parte del cast. Non scatti da fan, ma da protagonista visto che l'ereditiera, reduce dalla partecipazione al Grande fratello vip, è riuscita a ottenere una parte negli episodi italiani della soap.

Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi a Beautiful

Secondo le indiscrezioni filtrate dal web, Ginevra Lamborghini sarà una pr della Forrester Creations, la casa di moda di Ridge e Eric, incaricata di occuparsi della sfilata che l'azienda ha organizzato proprio a Roma. Nelle immagini, che l'ex gieffina ha condiviso sui social, la si vede in compagnia proprio dei protagonisti principali della soap in tailleur e con il volto sorridente per l'incredibile opportunità. La Lamborghini sarebbe addirittura in trattative per la cessione dei diritti di una delle sue canzoni come colonna sonora della sfilata romana.

Nelle sei puntate girate a Roma ci sarà un cameo anche per la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Jasmine sarà protagonista di alcune scene girate all'interno di una villa romana, dove la famiglia Forester ha alloggiato durante il viaggio in Italia. Al momento, però, sul suo ruolo non si sa molto. Nel cast italiano di Beautiful figura anche la doppiatrice Ilaria Stagni, che da anni presta la voce a Steffy Forrester (Jacqueline Maclnnes Wood). La Stagni avrà un piccolo ruolo in uno degli episodi italiani di Beautiful, che la vedrà recitare a stretto contatto con Ridge.