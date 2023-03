Heather Parisi, il fuorionda contro la Cuccarini: "Me la mangio viva"

Sono passati giorni dalla messa in onda dell'intervista di Heather Parisi a Belve ma il dibattito sulle sue dichiarazioni è sempre forte. Lo scontro con la figlia Jacqueline Luca e l'incursione dell'ufficiale giudiziario negli studi Rai hanno messo la showgirl sotto i riflettori e le critiche sono piovute un po' da ogni parte. Ora, a metterla nei guai, è un fuorionda registrato a Belve nel quale ha messo nel mirino Lorella Cuccarini.

Durante l'intervista Heather Parisi ha negato che tra lei e Lorella Cuccarini ci sia mai stata rivalità. In più di una occasione Francesca Fagnani ha stuzzicato la sua ospite sull'antagonismo con la ballerina di "La notte vola", ma la showgirl ha tagliato corto: " Stringiamo. Non ho mai visto nessuna come rivale. Ho sempre deciso io cosa fare, quale trasmissione fare, quale ospitata fare. Siamo due mondi totalmente diversi. Lei è la maestrina, sempre la prima della classe. Io sono un cavallo purosangue" . La conduttrice ha provato a indagare su episodi del passato legati ad alcune trasmissioni televisive - da "Serata d'onore" a "Nemicamatissima" - nelle quali le due hanno lavorato insieme, ma Heather Parisi si è sottratta alle domande, sostenendo di non volere dare adito a pettegolezzi e gossip. A fine puntata, però, dietro le quinte la showgirl si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo sulla Cuccarini, ma le telecamere era lì a riprenderla.

Il fuorionda di Heather Parisi a Belve