“Biden senza vasellina”, “Mi fai finire?”. Scontro tra Lerner e Bocchino su Trump

Tra Gad Lerner e la maggioranza di governo non corre buon sangue ma, quando si parla del rapporto bilaterale tra Giorgia Meloni e Donald Trump, la penna del Fatto Quotidiano abbandona qualsiasi ragionamento razionale e cade nell’ideologia pura. Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, il programma di approfondimento condotto da Lilli Gruber in onda su La7, abbiamo avuto l’ennesima conferma.

La firma progressista si è scagliato contro l’ex esponente politico Italo Bocchino. I due hanno avuto un botta e risposta a distanza senza esclusioni di colpi. L’oggetto del contendere, ovviamente, era quello dei dazi annunciati da Trump e il viaggio che Meloni farà negli Usa. "Ciò che ha detto e fatto Trump in queste ore testimoniano tutta la vulnerabilità degli Stati Uniti sotto il profilo finanziario e anche politico. È stato costretto a innestare la retromarcia", ha affermato Lerner riferendosi alla sospensione dei dazi temporanea per 90 giorni. Da qui l’attacco senza mezze misure contro il presidente del consiglio: "Lei – dice tirando in ballo la leader di FdI - era vicina a Trump, ci avevano detto che con un rapporto privilegiato con Trump avremmo fatto fortuna. E ora invece...".

La replica di Bocchino non tarda ad arrivare. "Mi stupiscono le tue parole Gad, accusavate Meloni di non prendere posizione in campagna elettorale e ora la attaccate?!", risponde l’ex esponente di Alleanza Nazionale, evidenziando la solita retorica della sinistra nostrana. La risposta di Lerner, che arriva a stretto giro, è il solito insulto ad personam contro l’inquilino della Casa Bianca:"Trump è un Biden senza vasellina e chi pensava che certe cose si risolvono con strattoni pesanti senza vasellina dovrà ricredersi".

La penna del Fatto Quotidiano continua a interrompere Bocchino che, esasperato, si rivolge all’interlocutore:Ancora una volta la sinistra mediatica perde tempo ad attaccare gli avversari politici senza soffermarsi su quello che hanno da dire.