Le borseggiatrici rubano indisturbate, ma Striscia viene bloccata dalla sicurezza alla stazione Centrale

È una situazione surreale quella che si sono trovati a fronteggiare Valerio Staffelli e la sua troupe in azione alla stazione Centrale di Milano. Come già accaduto in altre occasioni, l'inviato di Striscia la notiziastava documentando l'operato delle borseggiatrici, che ogni giorno derubano ignari cittadini e turisti nella metro e nelle stazioni ferroviarie, quando una delle sue collaboratrici è stata fermata per un controllo - e poi allontanata dalla stazione - mentre le borseggiatrici passavano indisturbate pronte a colpire i viaggiatori.

La denuncia di Striscia la notizia

La denuncia è arrivata poche ore prima della diretta del tg satirico attraverso le pagine del sito ufficiale della trasmissione. "Una collaboratrice di Valerio Staffelli, impegnata nella realizzazione di un servizio sui borseggi alla Stazione Centrale di Milano e munita di regolare biglietto, è stata bloccata ai varchi d'ingresso ai binari dal personale di sicurezza delle Ferrovie", si legge sul portale di Striscia la notizia: "Di fatto è stato così impedito al tg satirico di proseguire l'inchiesta sui furti nei treni. Nel frattempo, le borseggiatrici passavano tranquillamente e senza titolo di viaggio dai tornelli di uscita lì accanto".

Cosa è successo in stazione

Dopo la denuncia fatta sul proprio sito internet, Antonio Ricci ha deciso di mandare in onda il servizio realizzato da Valerio Staffelli e la sua troupe per denunciare l'accaduto. Nel video si vede chiaramente che, mentre la maggior parte delle persone entrano senza essere fermate per i controlli di routine, una ragazza dello staff di Staffelli viene trattenuta e poi - nonostante avesse il biglietto del treno - viene fatte uscire dalla stazione. A nulla è valso l'intervento di Staffelli che ha cercato di ottenere risposte sul trattamento riservato alla sua collaboratrice, mentre nello stesso momento una borseggiatrice passava indisturbata i controlli.

Alla vista delle telecamere, però, il personale di servizio e sicurezza ha perso le staffe e ha innescato un'accesa discussione con Valerio: "Signor Staffelli stia calmo, le buttiamo fuori noi, noi non lei! Lei fa solo lo show". "Voi fermate le persone oneste e le ladre no", è stata la risposta dell'inviato di Striscia, che è comunque riuscito a seguire alcune ladre documentando la loro tecnica e mettendo in guardia i malcapitati cittadini.

La reazione sui social

Il video del servizio - uno dei tanti che Striscia ha realizzato per documentare la piaga dei borseggi - è stato condiviso anche sui canali social del tg satirico e ha scatenato un'accesa polemica sul trattamento riservato alla troupe.

"Una", hanno scritto in molti sotto al post di Striscia.