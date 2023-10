Il buon senso di Massimiliano Varrese, l’esagerazione di Rosy Chin: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 19 ottobre, la dodicesima puntata del Grande Fratello. Come sempre, Beatrice Luzzi è stata una grande protagonista nel corso della diretta e non si è potuto non discutere del legame creatosi con Giuseppe Garibaldi e su cui l’attrice inizia ad avere dei dubbi. Centrale anche l’abbandono di Heidi Baci che, dopo il confronto con il padre, ha deciso di lasciare la Casa più spiata d’Italia, lasciando di stucco gli altri inquilini e il pubblico a casa. È per questo che l’imprenditrice di Pescara ha inviato una lettera ai suoi ex compagni d'avventura per dare la sua versione dei fatti. A dare manforte a Massimiliano Varrese, a seguito di quanto è accaduto, è arrivata la mamma che ha potuto riabbracciarlo e fargli sentire tutto il suo sostegno. Samira Lui è stata definitivamente eliminata; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Beatrice, Grecia, Giselda, Valentina, Vittorio e Rosy. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della dodicesima serata.

Concorrenti

Giselda Torresan – voto 5

Altro che montagna, la nostra Giselda ha tirato fuori gli artigli. Finalmente, la Torresan ha espresso il proprio pensiero e sarebbe quasi banale dire riguardo chi; naturalmente stiamo parlando di Beatrice Luzzi che ne è piena fino all’orlo delle sue “meravigliose montagne” , posto in cui – secondo l’attrice - dovrebbe far ritorno. Effettivamente, Giselda ci vede lungo (e forse conosce fin troppo bene come funziona il reality) dal momento che, all’ennesimo aereo dall’esterno per la Luzzi, senza giri di parole ha affermato: “È colpa nostra perché ne parliamo” . A punzecchiarla, la nostra Cesara che le ha chiesto: “Ma chi sei veramente?” . Che dire cara Cesara, è proprio quello che ci domandiamo tutti sin dal giorno zero.

Valentina Modini – voto 7

Ci piace. Dopo un inizio in sordina, Lady Fagiana sta venendo fuori per la sua simpatia, allietandoci con battute mai di troppo e mai fuori luogo. È forse per questo che il pubblico continua a premiarla salvandola ad ogni televoto (classificandosi addirittura prima e superando la fino ad ora imbattibile Grecia Colmenares). Ormai è chiaro, i telespettatori stanno sempre dalla parte della semplicità e mai dell’esibizionismo.

Jill Cooper – voto 6

La regina del fitness è entrata soltanto da tre giorni, eppure sembrerebbe avere le idee ben chiare. Così, ha colto la palla al balzo durante la querelle Angelica-Beatrice, per sferrare il colpo contro quest’ultima dopo che l’attrice ha definito la Baraldi “una gatta morta” . Insomma, la conosciamo ancora poco, ma l’impressione è che abbia già capito che nella Casa non ci si comporta come dei fantasmi, altrimenti la permanenza potrebbe essere breve.

Rosy Chin – voto 4

Il pubblico l’ha salvata, ma se qualcuno avesse cambiato canale nel momento del verdetto, avrebbe pensato tutto fuorché questo. Capiamo benissimo che nella Casa si creano legami molto forti, però le tragedie greche dovrebbero vedersi negli anfiteatri e non in un reality su Canale 5. Che Rosy fosse un pochino costruita e spesso esagerata era chiaro sin da subito, ma così è anche troppo.

Massimiliano Varrese – voto 8

Dopo aver reagito con grande classe ed eleganza a quanto accaduto la scorsa settimana (scegliendo la via del silenzio), Massimiliano è potuto ritornare sull’argomento per dire la propria opinione; così, l’attore l’ha fatto, ma riconfermando un grande senso della misura. Sicuramente è la cosa più giusta da fare ed è anche un aspetto di Varrese diverso – ed apprezzabile – rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora (spesso, infatti, abbiamo assistito a delle reazioni ricche di rabbia e parecchio esagerate da parte sua). Poi, sfogandosi con Beatrice per quanto successo, ha avuto la forza ed il coraggio di chiederle scusa e questo è decisamente un gesto da ammirare. Tuttavia, per l’attore è arrivato l’abbraccio della mamma per fargli sentire tutta la sua vicinanza, la quale ha portato al figlio un messaggio esemplare: “Comportati come ti senti” . Insomma, Massimiliano è sicuramente un personaggio che divide, può piacere come no, però non può essere messo in discussione quanto costituisca una parte fondamentale di questo Grande Fratello.

Fiordaliso – voto 6.5

La cantante è stata una di quelle che più di tutti ha accusato il colpo rispetto all’abbandono di Heidi. Come sempre l’ha fatto aprendosi e cogliendo l’occasione per raccontare una parte del suo vissuto: quella volta in cui il padre la buttò via di casa per essere rimasta incinta. Che dire, zia Fiorda è sempre una conferma per i telespettatori ed un punto di riferimento dentro la casa.

Giuseppe Garibaldi – voto 5.5

Sin dal primo momento l’interesse nato verso Beatrice “come un fulmine a ciel sereno” – e dopo avere rivolto molte attenzioni a Samira – non ci aveva convinto. Probabilmente è per questo che la Luzzi dopo un inizio in cui si è fatta trascinare dalle emozioni, ha iniziato a manifestare dei dubbi. La risposta potrebbe essere l’espressione provata (e sconvolta), oltre che le lacrime, di Garibaldi all’eliminazione di Samira (neanche avesse perso la sua Anita). La domanda è: a che gioco sta giocando il bel calabrese? Sarà sincero o sarà solo strategia? D’altronde, la Luzzi è da settimane la preferita del pubblico e stare dalla parte dei più forti è sempre la cosa più facile e conveniente da fare.

Beatrice Luzzi – voto 7.5

Anche Beatrice come Fiordaliso si è battuta moltissimo per quanto accaduto ad Heidi, sottolineando più e più volte che un messaggio del genere non può arrivare dalla Casa del Grande Fratello. Esattamente come zia Fiorda, lei non parlò con il padre per molto tempo per essersi messa con un calabrese di venti anni più grande. Poi, il colpo di scena: l’avvicinamento a Massimiliano. È parecchio apprezzabile, infatti, il gesto di distensione che l’attrice ha voluto fare verso un Varrese evidentemente sconvolto per quanto accaduto. Inoltre, contrariamente a quanto si è detto fino ad oggi della Luzzi, è stata anche in grado di porgergli le sue più sincere scuse, guadagnando un altro punto a suo favore.

Mirko Brunetti – voto 5

Oltre a far tornare "aria di primavera" nella Casa, il nostro Brunetti per il momento non ha regalato grandi emozioni. “È tosta entrare così qui dentro” dice ai compagni d’avventura a proposito dell’attuale rapporto con Greta; qualcuno, però, gli ricordasse che nessuno l’ha obbligato ad entrare nella Casa di Cinecittà. Tuttavia, il dubbio che tutti noi abbiamo è: non è che una volta archiviato il capitolo Perla/Greta e Temptation Island, Mirko finirà per diventare uno di quei concorrenti di cui una volta usciti dal reality, nessuno si ricorderà?

Samira Lui – voto 5

Un’altra “vittima” di Beatrice, l’ennesima. Samira nelle ultime due puntate è stata la protagonista di uno scontro con l'attrice a causa di Garibaldi e probabilmente è questo il motivo per cui ha pagato con l’eliminazione. Sappiamo, ormai, quanto la Luzzi piaccia al pubblico e puntata dopo puntata ne stiamo avendo una conferma. Tuttavia, l’uscita dalla Casa potrebbe essere legata anche all’atteggiamento “arrogante” – come l’ha definita Beatrice - che la Lui ha mostrato negli ultimi giorni.

Giampiero Mughini – voto 7

“Quanto di più delizioso” . Sono queste le parole del giornalista che ha aperto la serata descrivendo i suoi primi giorni all’interno del reality; un’affermazione decisamente inaspettata per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, anche se dopo nemmeno 24 ore è stato ripreso e chiamato nel confessionale tantissime volte per un linguaggio un po' troppo colorito. Lo stesso Mughini, seppur entrato pochi minuti dopo quanto successo alla Baci, nella puntata di ieri sera ha voluto dire la sua a riguardo, schierandosi totalmente dalla parte di Varrese. Ma non è finita qui, perché ancora una volta rendendosi protagonista – già stanco della Torresan – ha esclamato: “A me della montagna non me ne frega un fico secco…” .

Alex Schwazer – voto 6

Dopo una serata passata ad ascoltare e ad osservare il resto degli inquilini come se fosse un estraneo, l’atleta ha "sganciato la bomba". L’ha fatto nel corso delle nomination, quando ha sferrato il colpo contro la Luzzi: prima accusandola di aver strumentalizzato la storia con Giuseppe per strategia e poi alludendo ad un interesse di Beatrice nei suoi riguardi, confidatogli dalla stessa attrice. Forse il nostro Alex non è solo “marce e tapis roulant”, come gli ha fatto notare giustamente Alfonso, ma un attento scrutatore.

Ascolti in crescita per la dodicesima puntata del reality che nella serata di ieri ha registrato il 18.9% di share.