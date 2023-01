C'è Posta per te: quando inizia, anticipazioni e ospiti della prima puntata

Il conto alla rovescia per il ritorno di Maria De Filippi e le storie di C'è posta per te è ufficialmente iniziato. Da sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5 torna la popolare trasmissione dedicata alle emozioni e la nuova stagione promette colpi di scena, lacrime e qualche novità. A partire dalla new entry nelle fila dei postini, che consegnano gli inviti in giro per l'Italia: Giovanni Vescovo, 30 anni, che i telespettatori hanno già avuto modo di conoscere a Uomini e donne, quando corteggiava Sonia Lorenzin.

Il 2023 si apre, dunque, all'insegna dei sentimenti forti per Canale 5, che festeggia le ventisei stagioni di C'è posta per te. A fornire le prime anticipazioni sulla nuova edizione del programma è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che ha parlato di novità e belle sorprese. Maria De Filippi accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso storie toccanti, rapporti da ricucire e sorprese inaspettate con la busta pronta a chiudersi o a aprirsi sulle ali delle emozioni.

Anticipazioni sulla prima puntata

La prima serata del programma di Maria De Filippi si aprirà con il botto vista la presenza di due ospiti molto amati dal pubblico. La prima è la diva di Hollywood, Charlize Theron, che a ottobre è uscita su Netflix con il suo ultimo film "L'accademia del bene e del male". L'attrice sudamericana, premio Oscar nel 2004, sarà protagonista di una storia toccante, che sorprenderà anche lei. Il pubblico accoglierà sicuramente con entusiasmo un amico di C'è posta per te, che in passato è già stato protagonista: il grande Massimo Ranieri. L'artista napoletano, che è tornato a esibirsi dal vivo dopo un lungo stop dovuto a un infortunio, sarà protagonista di una bella sorpresa.

Le emozioni non mancheranno, dunque, e C'è posta per te si prepara a battere più di un record di ascolti, visto il successo inarrestabile dell'ultima edizione (quasi il 30% di gradimento). Per quanto riguarda la messa in onda, con ogni probabilità la trasmissione accompagnerà il pubblico fino a marzo per nove imperdibili puntate come lo scorso anno.