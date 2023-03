Il ritorno de "Il Cantante Mascherato", il programma di Milly Carlucci

Andrà in onda sabato 18 marzo Il Cantante Mascherato. Il programma di successo condotto da Milly Carlucci e realizzato dalla rete ammiraglia del servizio pubblico in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Alla conferenza con i giornalisti hanno partecipato, oltre che la conduttrice, anche il direttore di rete Stefano Coletta e alcuni degli “investigatori”: Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti. A questi si è, inoltre, aggiunta anche Rossella Erra, nota al grande pubblico per il ruolo di giurata del popolo nel programma Ballando con le Stelle che, non a caso, vede al timone la stessa Milly Carlucci.

La prima novità di quest’anno è certamente la collocazione di palinsesto. Infatti, fino alla scorsa edizione, il programma andava in onda il venerdì sera; quest’anno, invece, entrerà nelle case degli italiani il sabato sera sfidando così il serale di Amici che partirà proprio sabato 18 marzo. Milly e Maria, dunque, si scontreranno nuovamente dopo Ballando con le Stelle e Tu sì que vales.

Il format

La struttura del programma, quest’anno, prevede la presenza di dodici concorrenti; si è optato dunque, per una riduzione di cast dal momento che lo scorso anno a sfidarsi erano in 15. Si tratta di dodici personaggi famosi che, in sei imperdibili appuntamenti, si esibiranno in performance canore in forma anonima, celati dietro maschere spettacolari. Nel corso delle puntate i protagonisti si esibiranno e gli investigatori, insieme al pubblico, dovranno capire ed indovinare chi si nasconde dietro le maschere. L’obiettivo dei concorrenti è quello di non farsi scoprire, e proprio per questo, si divertiranno a dare degli indizi appositamente poco chiari e canteranno con la voce leggermente modificata.

I concorrenti

I partecipanti sono personaggi noti al pubblico; possono, infatti, provenire dal mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. "Quest'anno c'è un cast all stars: calcolandoli insieme hanno fatto 354 film, 128 fiction, partecipato a 19 Festival di Sanremo, 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, scritto 26 libri, 74 dischi, vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento", le parole di Carlucci. A Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: " Vengono dai mondi più disparati, ma sono tutti molto famosi, ancora più che nelle prime tre edizioni. Sono in egual misura uomini e donne. E non è detto che i colombi siano una coppia! Le maschere multiple sono un contenitore: chissà in quanti possono starci dentro.”

Giuria

Se da un lato il numero dei concorrenti diminuisce, dall’altro, invece, quello dei giurati aumenta. Infatti, il numero degli investigatori quest’anno passa da quattro a cinque; a cercare di smascherare i concorrenti ci saranno: Flavio Insinna, Francesco Facchinetti – già presenti lo scorso anno - con le new entry Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica. Le coreografie saranno a cura di Simone Di Pasquale e Matteo Addino. Le ispettrici di sala, invece, saranno Sara Di Vaira, Capo investigatore, accompagnata da Rossella Erra che, insieme, costituiranno un pool investigativo popolare.

Le novità di quest’anno

"Siccome siamo al sabato sera e abbiamo allungato la durata, abbiamo introdotto il mascherato per una notte, che sarà dentro un cuore, dove potranno esserci una, due, tre, quattro persone" , ha rivelato Milly. Inoltre, a rallegrare le serate ci saranno le ormai note barzellette di Iva Zanicchi, due per ogni puntata: una per i bambini in prima serata e la seconda più 'hard' in seconda serata.

Le dodici nuove maschere saranno: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Cigno, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Ognuna di loro cela un personaggio famoso, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi. I presupposti della buona riuscita dello show sembrerebbero esserci tutti, adesso non resta altro che attendere la messa in onda.