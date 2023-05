"Il capitano...". La gaffe di Enrico Papi su Totti che gela Ilary Blasi

Lo scontro tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero, l'eliminazione di Corinne Clery (e il suo rifiuto a rimanere sulla spiaggia di Sant'Elena), Pamela Camassa nuova leader. La settima puntata dell'Isola dei famosi ha riservato molte sorprese ai telespettatori e tra gag, liti e nomination infuocate, non è mancata neppure la gaffe in diretta di Enrico Papi. Durante la diretta di lunedì sera l'opinionista, che ha preso il posto di Nicola Savino, ha citato senza volerlo Francesco Totti ma lo scivolone di Papi non ha colto impreparata Ilary Blasi.

Cosa è successo in studio

Dopo un inizio complicato, la conduttrice e l'opinionista sembrano avere trovato la giusta sintonia. Le battute e le gag tra i due sono all'ordine del giorno e anche nell'ultima puntata Ilary Blasi e Papi hanno continuato a giocare sul filo dell'ironia. A dare il "la" alla gaffe di Enrico Papi è stata la stessa Blasi, che ha salutato il suo opinionista in apertura di diretta, soffermandosi sul completo scelto per la serata. " Hai qualcosa da dichiarare Enrico? Tu che sei vestito da ufficiale della marina...", ha detto ironica la conduttrice, puntando l'attenzione sul colore blu del completo indossato da Papi, che ha replicato: "In effetti sembro un capitano… ". Accortosi del doppio senso e del richiamo al "Capitano" Francesco Totti, l'opinionista si messo le mani sulla bocca in evidente imbarazzo, poi si è scusato: " Oh, capitano non lo devo dire! Scusate, scusa Ilary! ".

La replica di Ilary Blasi