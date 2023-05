"Quel neonato...". Cristina Scuccia è pronta a diventare mamma?

Alla soglia dei 35 anni, che compirà il prossimo 19 agosto, Cristina Scuccia sogna di diventare madre. L'ex suora lo ha confessato a Marco Mazzoli durante una delle puntate di "Radio Isola", il format che lo speaker di 105 ha ideato in Honduras per occupare il tempo sul Playa Tosta. Così, dopo avere rivelato di avere una persona che la aspetta fuori alla fine del programma, la siciliana ha fatto sapere di provare un forte desiderio di maternità.

Parlando con Marco l'ex suor Cristina ha ammesso di essere innamorata di una persona conosciuta a Madrid (dove vive da quando ha lasciato il convento) poco prima di approdare all'Isola. "C'era poco prima che io entrassi", ha detto la Scuccia, parlando addirittura di fidanzamento. A quel punto Mazzoli ha chiesto curioso: "Ci sono progetti?". E la naufraga si è abbandonata a una importante confessione : "Ti dico solo che questa notte, proprio perché l'Isola mi sta facendo bene, ho sognato un neonato ".

Il desiderio di maternità dell'ex suor Cristina

Sorpreso dalla dichiarazione, Marco Mazzoli ha stuzzicato Cristina: " Ah, siamo già a questi livelli? ". Sebbene la relazione tra la siciliana e la fantomatica persona, che la attende fuori, sia ancora troppo fresca per parlare di progetti così importanti, la Scuccia non ha fatto mistero di sentirsi pronta a diventare madre. "Quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio e questa cosa mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità molto grande ", ha ammesso la naufraga finendo di raccontare il sogno fatto all'Isola. E l'età, 35 anni tra pochi mesi, sarebbe quella giusta: " Si, mi sento pronta ".

Cristina Scuccia fidanzata

Ad oggi rimane un mistero l'identità della persona della quale, da giorni, sta parlando con insistenza l’ex monaca. Secondo indiscrezioni che circolano da tempo, si tratterebbe di una donna spagnola conosciuta a Madrid e Cristina sarebbe pronta a fare coming out proprio all'interno del reality qualora arrivasse vicino alla finale. Quel suo parlare in modo vago, certo, sta alimentando le voci su una sua presunta omosessualità, ma anche se fosse la madre si è detta aperta e pronta a condividere con Cristina il suo futuro da donna libera e senza etichette, come si è definita parlando proprio con Marco Mazzoli.