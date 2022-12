"Mi ha sempre sofferto". Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith

Non si spengono gli echi della polemica, nonostante la finale di Ballando con le stelle si sia conclusa da giorni. Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della " catastrofica " edizione dello show di Rai Uno, dove è stata protagonista di diverse polemiche. Al centro della questione non c'è solo la vittoria di Luisella Costamagna, che secondo la giornalista era già scritta, ma c'è soprattutto il rapporto tra i giudici. Mai come in questa stagione gli animi e i toni sono stati così accesi e tesi tra la Lucarelli e i colleghi. Una situazione portata al limite anche dalla partecipazione del fidanzato della giurata, Lorenzo Biagiarelli, al programma. Così, dopo il post fiume sulle pecche di Ballando con le stelle e la vittoria pilotata della Costamagna, la Lucarelli si è tolta altri sassolini dalla scarpa contro la presidente della giuria, Carolyn Smith.

Nel rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, la giornalista ha sottolineato come il rapporto tra lei e la Smith non sia mai decollato. " Perché ha iniziato a provare tanta antipatia verso di te?", ha azzardato un utente e la Lucarelli ha colto la palla al balzo per criticare la coreografa inglese: "Non è improvviso, alla prima edizione ho dovuto lamentarmi perché metteva like alla gente che mi insultata. Mi ha sempre sofferto ". E che tra le due i rapporti fossero tesi lo si è intuito nel lungo post Facebook sul post finale scritto dalla Lucarelli, dove in più occasioni la giurata ha accusato al Smith di avere perso la rotta rispetto al suo ruolo.

Le stoccate di Guillermo Mariotto