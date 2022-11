"Nessuno tra i miei colleghi...". Selvaggia Lucarelli contro tutti a Ballando

" Quello che è successo ieri non è neppure cronaca, è illusionismo ". Selvaggia Lucarelli ha iniziato così il suo post Instagram per commentare, a freddo, quanto avvenuto nell'ultima diretta di Ballando con le stelle. L'ennesima polemica condita con un tantino di vittimismo, che ha coinvolto colleghi giurati, Iva Zanicchi, giuria popolare e persino due ballerini professionisti, Simone Di Pasquale e Sara di Vaira, che quest'anno commentano la gara.

La giornalista è voluta tornare sullo scontro avvenuto in puntata con Guillermo Mariotto, che ha difeso Iva Zanicchi, definita " squallida " dalla Lucarelli per le sue barzellette. Il giudice è letteralmente sbottato contro la collega e nel dirle " basta ", l'ha chiamata " scimmia ". L'appellativo non è stato affatto gradito dalla Lucarelli, che su Instagram ha lamentato un eccessivo accanimento nei suoi confronti.

" C'è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra ca**i e maiale da settimane. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo", ha raccontato la Lucarelli come se riferisse di un evento di cronaca e proseguendo: "Le scappano due tro*a rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici tro*a a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti ".

L'affondo a Smith e Mariotto

Ed è a questo punto che la giornalista ha puntato il dito contro i colleghi giurati, accusandoli di non avere detto niente in merito e il riferimento a uno dei giudici in particolare è stato evidente: " Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica 'in Veneto è un intercalare', dice. La concorrente è emiliana. Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono ".