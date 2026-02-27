La carriera e la droga, la malattia e le figlie: tutto su Bianca Balti, ospite della quarta serata di Sanremo

Annunciata già da giorni dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, la serata delle cover coincide anche con l’ospitata della modella italiana nata a Lodi, Bianca Balti, che ritorna sul palco dell’Ariston dopo essere stata co-conduttrice nel 2025 sempre a fianco di Conti. Al centro dell’attenzione, ovviamente, il suo anno difficile per la lotta contro il tumore ovarico che le è stato diagnosticato nel 2024.

La vita della top model

Nata a Lodi il 19 marzo 1984, ha legato il suo nome ai brand di moda più importanti al mondo: dopo il legame con Dolce&Gabbana è diventata sempre più una top model internazionale prestando il suo volto di molte campagne pubblicitarie come Missoni, Rolex, Guess. Nel 2011 c’è anche il calendario Pirelli diventando anche testimonial di L’Oreal. Assieme a Eva Riccobono e Mariacarla Boscono rimane tutt’ora tra le top model italiane più influenti della sua generazione.

I problemi con la droga

Non è stato tutto rose e fiori, però, tutt’altro: La Balti ha confessato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti fino all'età di 30 anni tra cui per due anni anche la cocaina attraversando un periodo particolarmente difficile. Questa dipendenza l’ha pagata a caro prezzo dal momento che la figlia Matilde, per questa sua condizione, ha scelto di stare con il padre. Un paio d’anni fa rilasciò un’intervista dichiarando di essere fuori dal tunnel delle droghe da ormai 12 anni grazie a un lungo percorso riabilitativo.

Il tumore

Come anticipato, la vita di Bianca Balti è cambiata dopo la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio diagnosticato a settembre 2024 risultando positiva a un particolare tipo di gene che aumenta esponenzialmente anche il rischio di tumore al seno. A livello di prevenzione, nel 2022 ha eseguito una mastectomia preventiva (rimozione del seno) e lungo il suo percorso di chemioterapia non ha mai fatto mistero della sua condizione condividendo il suo percorso sui social, dai momenti bui e depressione alla rinascita e al sorriso, dalla caduta dei capelli alla forza infusa ai suoi milioni di followers invitando ad avere un atteggiamento per lo più positivo anche di fronte alle malattie.

Le figlie di Balti

Matilde e Mia: quasi 18 anni la prima che è nata dalla relazione con Christian Lucidi mentre Mia McRae, 11 anni, nata dal matrimonio con Matthew McRae sono le due figlie di Bianca. La più grande, per la gioia della madre, è tornata a vivere con lei dopo aver passato gli anni con il padre, a Parigi, quando la modella ha vissuto gli anni bui delle droghe.

Poco tempo fa, sempre relativamente a Matilde, ha fugati tutti i dubbi da eventuali ritocchi estetici. “Si trucca, si fa i capelli, si veste valorizzandosi. Ma è solo bella così. Dovete farvene una ragione", ha risposto sui social.