Caso Zaccaria, Iva Zanicchi: "Le Iene hanno esagerato. Serviva tatto"

Il caso Zaccaria, con Le Iene al centro dell'attenzione per il suicidio dell'uomo al centro dell'inchiesta su cui si basava il servizio del programma di Italia Uno, ha scosso i vertici di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi ha parlato di "una vicenda che tocca la mia sensibilità" e ha invitato Le Iene "ad alzare il livello di attenzione e sensibilità" quando si parla di vite e persone. Parole condivise anche da Iva Zanicchi che, interpellata dall'agenzia di stampa Adnkronos sul caso, ha sposato la linea dell'amministratore delegato di Mediaset: " Sono d'accordo con Piersilvio Berlusconi che è un ragazzo che ha un'unanimità straordinaria, in questo caso Le Iene hanno esagerato ".

A Le Iene Iva Zanicchi è stata più volte ospite e lo scorso dicembre fu protagonista di una delle puntate del programma con un delicato monologo sul sapere affrontare le proprie paure. La trasmissione di Davide Parenti è uno dei format di punta della programmazione di Italia Uno ma il drammatico risvolto del servizio di Matteo Viviani sul caso di Daniele, un giovane di 24 anni che si era tolto la vita dopo aver scoperto che dietro al profilo della sua fidanzata conosciuta online e con cui chattava da oltre un anno c'era un uomo Roberto Zaccaria. Quest'ultimo si è tolto la vita dopo la messa in onda del servizio de Le Iene, in cui non aveva spiegato i motivi del suo operato e la polemica era esplosa feroce.