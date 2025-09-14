Cecilia Rodriguez: "Dopo 5 anni mamma grazie alla pma"

Cecilia Rodriguez, ospite a Verissimo nella puntata del 14 settembre, ha raccontato con emozione e sincerità il momento magico che sta vivendo. In dolce attesa, l’influencer e modella argentina ha annunciato che la sua bambina nascerà a metà ottobre, svelando dettagli intimi sul percorso lungo e difficile che l’ha portata fin qui insieme al compagno Ignazio Moser.

“Ci proviamo da cinque anni. Ora siamo pronti”

La gravidanza di Cecilia arriva dopo cinque anni di tentativi, non sempre semplici da affrontare: “ Ci proviamo da cinque anni, ma lei è arrivata nel momento giusto. È un bel periodo, forse il più bello della mia vita. Ho desiderato tanto questo momento e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono davvero felice ”.

Un percorso difficile: “Ogni mese piangevo”

Cecilia ha voluto raccontare il lato più delicato e nascosto della sua esperienza: le difficoltà nel concepire naturalmente e il ricorso alla medicina: “ La gente spesso non si rende conto. Mi dicevano: ‘Rilassati’, ma non è facile. Ogni mese piangevo, mi dicevo: ‘Perché non succede anche a me?’ Mi sarebbe piaciuto che succedesse in modo naturale, ma non è stato così ”.

La decisione di farsi aiutare dalla scienza è arrivata dopo un consiglio medico: “ Un dottore mi ha detto: ‘Non perdere troppo tempo, non è detto che quando decidi succeda subito’. Così abbiamo deciso insieme di provare, e per fortuna è andata bene al primo tentativo ”. Poi un messaggio alle donne: “ Vorrei che le donne non si vergognassero di chiedere aiuto. Per fortuna esiste la scienza ”.

Il sostegno della famiglia

Cecilia non ha dimenticato di ringraziare la sua famiglia, da sempre al suo fianco: “ Sono fortunata ad avere due genitori come i miei, mi hanno insegnato ad amare. Mio papà sta bene ed è contento di diventare nonno ”.

Il messaggio di Ignazio Moser: “Non avrei mai voluto un figlio con nessun’altra”

Durante l’intervista, è stato trasmesso un messaggio toccante di Ignazio Moser, il compagno di Cecilia dal 2017: “ Abbiamo avuto un percorso particolare. La difficoltà più grande è stata non riuscire a concepire, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine, credendoci sempre, abbiamo raggiunto il nostro sogno: Clara Isabelle, il frutto del nostro amore ”.

Ignazio ha poi rivelato due pensieri mai detti prima: “ Non gliel’ho mai detto, ma non avrei mai voluto avere figli con nessun’altra se non con lei. E un’altra cosa: ne vorrei altri ”. Parole che hanno commosso Cecilia: “ A volte sono incredula. Quando l’ho conosciuto pensavo di non piacergli. Ho avuto paura, ho dubitato. Ma ora so che mi ama davvero. È l’unico uomo che ho voluto veramente ”.

“Voglio provare il parto naturale”

Cecilia ha spiegato di voler affrontare il parto nel modo più naturale possibile: “ Non dico che non ho paura, ma voglio provare questa esperienza. Tante donne mi hanno detto: ‘Non ho voluto la gravidanza, ma il parto sì’. E io voglio viverlo ”.

Su Belén: “Nessuna crisi, solo momenti diversi”

A Verissimo, Cecilia ha anche affrontato le voci di presunte tensioni con la sorella Belen Rodriguez, che l’ha sempre sostenuta in questo percorso: “ Belén è molto contenta, mi è stata vicina in tutto. Non è successo niente di grave. Siamo due sorelle che si somigliano ma sono diverse, quindi qualche litigata ci scappa. Ma ci vogliamo bene. Siamo una famiglia unita, ma non morbosa: a volte stiamo tanto insieme, a volte meno. Ma ci amiamo profondamente, anche con nostro fratello ”.

Una nuova vita in arrivo

L’intervista di Cecilia Rodriguez ha mostrato una donna matura, consapevole, felice ma anche sincera sulle difficoltà

vissute. Dopo anni di attesa,sta per arrivare a riempire di gioia la sua vita e quella di Ignazio. Un sogno inseguito con determinazione, oggi finalmente