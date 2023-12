"Ci sono sempre due verità". La replica di Stefano De Martino alle rivelazioni di Belen

A poche ora dalla “scoppiettante” intervista di Belen a Domenica In, arriva la replica di Stefano De Martino. Così, questa sera, l’ex ballerino di Amici è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa e, inevitabilmente, ha replicato alle parole che l’ex moglie ha usato per raccontare la fine della loro relazione. Tuttavia, il conduttore di Bar Stella ha scelto la via dell’eleganza, senza aggravare ulteriormente la già delicata situazione.

Le parole di Belen a Domenica In

La showgirl argentina, senza filtri, ha rivelato di aver messo un punto alla storia con Stefano a causa dei suoi tradimenti. Così, ha raccontato alla Venier: “Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C'è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile”.

Una situazione che fatto stare molto male Belen, portandola addirittura alla depressione: “Io non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce”. Poi, ha aggiunto: “Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.

Per fortuna le cose adesso sembrano andare meglio e così, la showgirl pare avere ritrovato la serenità tra le braccia del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Prima, però, ha dovuto affidarsi ad una clinica per ricevere le dovute cure: “Ci sono stata per 20 giorni, è stato un percorso. Non riuscivo ad aumentare di peso, mi sono guardata e mi sono detta ‘Stai morendo’”. E ancora, ha proseguito Belen nel suo doloroso racconto: “La depressione ti toglie la vista. Sto imparando a perdonarmi ora, mi sono trascurata”. Belen Rodriguez, però, non ha dubbi, ed è convinta che il motivo del suo malessere sia stato proprio l’ex marito, Stefano De Martino: “Il motivo scatenante parte da lui”. È per questo che è stata lei a decidere di mettere un punto alla loro storia: “L'ho lasciato con una lettera”.

La replica di Stefano De Martino

A poche ora da questa infuocata intervista, è arrivata la risposta – anche se lui preferisce chiamarla “riflessione” - di Stefano De Martino. “Quando finiscono le relazioni, in generale, ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé”, ha subito affermato il conduttore di Bar Stella.

Poi, ha proseguito: “Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi: il bene che c’è stato e che le voglio ancora e poi Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”. Infine, ha concluso citando anche il grande Charlie Chaplin; l’attore infatti, secondo De Martino: “Diceva una frase meravigliosa: ‘La vita è una tragedia in primo piano e una commedia in un’inquadratura larga’. Io mi auguro che, pian piano, l’inquadratura si possa allargare anche sulla nostra vita”.