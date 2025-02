Colpo di scena al Grande Fratello: scoppia la passione tra Helena e Javier

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe essere nata una nuova coppia nella casa del Grande Fratello. Dopo un lungo tira e molla, con tanto di accuse reciproche e persino con un triangolo con Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez avrebbero deciso di fare sul serio. Al termine della diretta di ieri sera del reality show condotto da Alfonso Signorini, tra i due concorrenti è scattata la passione sotto le coperte.

Il pallavolista argentino e la modella brasiliana si sono finalmente lasciati trasportare dalle emozioni e baciati. Dopo mesi di titubanze e di flirt con altre concorrenti, Javier ha deciso di esporsi e ha ammesso di provare qualcosa nei confronti di Helena, sottolineando di aver bisogno di tempo per comprendere fino in fondo i suoi sentimenti.

Come evidenziato da Biccy, i due concorrenti si sono poi appartati in giardino sotto ad una coperta lasciandosi andare a dolci effusioni e importanti confessioni. "Che ne sai di cosa sento io? Io non posso non tenere conto di cosa fai tu per me e quanto vali” le parole di Javier: “Se io ricerco il contatto con te e ho bisogno di questo significa che c’è altro. E se mi atteggio con te in questa maniera, se ho questi comportamenti significa che c’è una cosa alla quale non ho dato ascolto per troppo tempo".

Poi, una volta andati in camera, Helena e Javier si sono messi nello stesso letto ed è bastato poco per finire sotto le coperte. Non solo tenerezze, ma anche un bel bacio: l’audio non lascia grandi margini di interpretazione.

E i fan del Grande Fratello hanno incendiato i social network per la possibile nuova coppia della casa più spiata d’Italia: c’è chi ha esclamato “finalmente” ma c’è anche chi non crede ai sentimenti dell’argentino, che si è già reso protagonista di effusioni di questo tipo con Chiara e Zeudi