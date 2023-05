Corinne sviene in diretta, Fiore si ritira. Cosa è successo all'Isola dei famosi

Non si può dire che l'Isola dei famosi non riservi emozioni. Dopo i ritiri di Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e Claudia Motta, al lungo elenco degli abbandoni si aggiunge anche quello di Fiore Argento. La naufraga ha deciso di lasciare l'Isola a causa di un dolore al piede sopraggiunto dopo l'infortunio della scorsa settimana e a niente è valso l'intervento in collegamento telefonico della sorella Asia per farla tornare sui suoi passi. Come se questo non bastasse Corinne Clery è svenuta in diretta tra le braccia di Alvin a causa della fobia per i serpenti.

Il ritiro di Fiore Argento

La naufraga sperava di essere la meno votata al televoto, ma quando Ilary Blasi ha annunciato che Gian Maria doveva abbandonare l'Isola (e naufragare sulla spiaggia di Sant'Elena) Fiore ha detto di essere pronta a lasciare il gioco. La conduttrice l'ha chiamata in confessionale per un confronto faccia a faccia, ma lei è rimasta ferma sulla sua posizione: "I l dolore al piede non mi consente di fare nulla, non posso neanche entrare in acqua". A quel punto Ilary Blasi ha tentato di farla ragionare, facendola parlare in collegamento telefonico con la sorella, Asia, ma a niente è valso il monito dell'attrice: "Ti proibisco di lasciare. Se il dottore ti dice che puoi rimanere, non puoi mollare ". Sia Enrico Papi sia Vladimir Luxuria hanno provato a spronare Fiore a rimanere in gara, ma quest'ultima a metà puntata ha confermato il ritiro e Ilary Blasi non ha potuto fare altro che accettare la volontà della concorrente.

Il malore in diretta di Corinne

Poco dopo i telespettatori hanno assistito a un momento drammatico vissuto da Corinne, chiamata a cimentarsi nella prova coraggio. Pamela, Noise, Helena e Corinne sono stati scelti per superare le loro paure, inserendo una mano in una teca, il cui contenuto era nascosto da un telo nero, nel tentativo di conquistare una ricompensa in cibo. L'attrice ha subito manifestato disagio per la prova e ha provato a sottrarsi, ma Alvin l'ha invitata a non avere paura e ad assistere alla prova degli altri.

A quel punto Corinne ha iniziato a respirare a fatica e l'inviato ha chiesto un momento di pausa per aiutarla a riprendersi, ma la situazione è peggiorata e la Clery è praticamente svenuta tra le braccia di Alvin. Noise e Pamela sono subito intervenuti per aiutare l'inviato a sorreggere Corinne, in attesa che in Palapa arrivasse il medico per prestare i primi soccorsi. Ripresasi dal mancamento, l'attrice è tornata insieme agli altri naufraghi pochi minuti dopo e ha proseguito la diretta.