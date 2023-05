Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano l'Isola. Cosa è successo in Honduras

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di ritirarsi dall'Isola dei famosi. Le premesse per un addio c'erano tutte. Nel corso della diretta di lunedì scorso, Cecchi Paone aveva messo le mani avanti dopo avere appreso che il reality per gli Accoppiados sarebbe proseguito in solitaria. " Senza Simone non rimango. O con lui o nulla" , aveva tuonato il divulgatore scientifico, puntando i piedi sul volere proseguire l'avventura in coppia.

Ilary Blasi aveva cercato di farlo ragionare, dandogli tempo per abituarsi alla novità vista la momentanea assenza di Simone Antolini, costretto a un ricovero in ospedale per accertamenti medici a seguito di un malore. Il mancato rientro su Playa Tosta di Antolini (costretto a ritirarsi per problemi di salute), però, ha portato alla drastica scelta di Alessandro Cecchi Paone di abbandonare.

Le motivazioni dell'addio

La notizia ufficiale dell'abbandono è arrivata dai canali social della trasmissione di Canale 5. " A causa di un problema di salute, Simone è costretto a lasciare definitivamente il gioco ", si legge nell'ultima nota condivisa sul sito e su Instagram dalla produzione e a seguire è arrivata la seconda comunicazione: " Alessandro Checchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura sulle spiagge dell’Honduras e, per tale motivo, si ritira dal gioco" . Vista l'impossibilità di Simone di proseguire l'avventura, il compagno Alessandro ha preferito ritirarsi come aveva ampiamente annunciato nell'ultima puntata. L'uscita di scena di Cecchi Paone, però, ha acceso la polemica sul web.

Le critiche social a Cecchi Paone