Cosa pensano i giovani del sesso

Ma quante volte vi chiedete cosa pensano i vostri figli adolescenti dell'amore, dei sentimenti, del sesso e come li vivono? E quante volte vi siete scontrati con quel muro che loro erigono, quel silenzio ostinato alle vostre timide domande? Ecco, se volete avere qualche risposta, anche se non arriva direttamente dai vostri figli, ascoltate i ragazzi di Chi vuole parlare d'amore? disponibile su RaiPlay. Una docu-serie (Panama produzioni), rivolta agli adolescenti ma anche ai loro genitori, realizzata da due registe, Isabel Achaval e Chiara Bondì, che sono partite proprio dalla difficoltà a parlare con le loro stesse figlie. Così si sono messe a girare Roma e, piazzandosi davanti ai licei con pizza e dolcetti, hanno convinto gli studenti affamati all'uscita da scuola ad accettare di mettersi a nudo davanti alle telecamere. «Ci ha stupito - spiegano le due autrici - come in realtà i ragazzi siano molto disponibili a raccontarsi e come sappiano analizzare i loro sentimenti molto di più di come riuscivamo a fare noi da giovani. E, ovviamente, di come siano molto più liberi e aperti a varie esperienze».

E se agli stessi chiedi perché fanno così fatica a parlarne con chi li ama più di tutti, cioè i genitori, risponde illuminante una ragazza: «Perché abbiamo paura del loro giudizio, soprattutto se facciamo o viviamo qualcosa di brutto o di sbagliato».