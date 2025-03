Danza oltre le barriere: così diventa inclusiva

Ascolta ora 00:00 00:00

La tappa di Ballando on the Road al Gran Shopping Center di Antegnate, conclusasi domenica 30 marzo 2025, ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e l’esibizione di oltre 200 ballerini, tra cui le allieve del progetto DiversitAbility – Il potere della danza oltre la disabilità. Promosso dalla NDC New DanceClub ASD di Noceto (Parma), il numero ha emozionato il pubblico con performance che dimostrano come la danza possa abbattere barriere fisiche e mentali. Guidato da Erika Ferrari e Rossana Fumarola, DiversitAbility offre a persone con disabilità l’opportunità di esprimersi attraverso il ballo, vincendo anche riconoscimenti internazionali. Milly Carlucci e Carolyn Smith hanno elogiato il progetto, sottolineando l’importanza della danza come mezzo di inclusione e libertà di espressione.

La tappa di Antegnate ha mostrato come la danza non conosca limiti, ma solo possibilità, e ha emozionato con la sua forza di comunicazione. “Nell’ottobre 2018, grazie al coach e giudice internazionale Edo Pampuro, ho iniziato a occuparmi di danza inclusiva. Nel gennaio 2019, in coppia con Norberto De Angelis, abbiamo vinto il campionato italiano assoluto di wheelchair showdance combi classe 1, organizzato dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva)”, racconta Ferrari. Con il primo lockdown, il progetto ha preso vita anche online, offrendo gratuitamente allenamenti di danza inclusiva su Facebook e YouTube. DiversitAbility ha così raggiunto un pubblico sempre più ampio, ottenendo anche il supporto di ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili).Nel dicembre 2020, Erika Ferrari è stata selezionata come coach internazionale per il workshop online dell’Inclusive Workswide Vision Dance Festival di Mosca, tenendo un laboratorio di tarantella per ballerini con disabilità, standing e sitting.

“Siamo aperti a ogni attività sportiva e ricreativa, ci piacciono le sfide e vogliamo abbattere le barriere mentali. Siamo esseri umani e dobbiamo avere tutti le stesse possibilità di esprimerci e gioire”, afferma Ferrari. A rendere la loro esibizione ancora più significativa è stata la consapevolezza che la danza non è solo movimento, ma espressione di sé. Carolyn Smith, giudice storica di Ballando con le Stelle, ha commentato con emozione: “Questa è la dimostrazione che la danza è per tutti. Non si tratta solo di tecnica, ma di quello che si trasmette. E oggi, con DiversitAbility, abbiamo visto la vera essenza della danza.” La danza inclusiva offre infatti a chiunque la possibilità di esprimersi, superando le apparenze: “Ballare, esprimersi, socializzare sono desideri comuni a tutti. La danza in carrozzina permette di realizzarli, passando dall’apparire all’essere”, afferma Erika Ferrari.

L’energia, la determinazione e il talento delle ballerine di DiversitAbility hanno reso questa tappa di Ballando on the Road un momento indimenticabile, dimostrando che la danza non conosce limiti, ma solo possibilità. Per scoprire di più sulle emozioni dietro le quinte e ascoltare le parole di Erika Ferrari, non perdete la videointervista esclusiva su IlGiornale.