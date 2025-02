Perché Shaila al Grande fratello "dice sempre 78"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un mistero al Grande fratello che coinvolge Shaila Gatta. L'ex velina, infatti, ripete spesso la parola "settantotto" quando parla di Helena Prestes. Tra le due non corre buon sangue, dopo un iniziale periodo di amicizia si sono separate per non riavvicinarsi più e ora tra le due sembra ci sia guerra aperta. Per Shaila è ormai un'abitudine dire "settantotto" quando si riferisce alla brasiliana e questo ha di fatto suscitato qualche dubbio in chi segue il programma, per capire cosa si nasconde dietro quel numero.

I fan dell'ex velina non hanno dubbi: è una sorta di pronuncia antistress che fa riferimento al suo mondo, quello della danza, dove per darsi in ritmo ci si ripete spesso "sette e otto". Ma è davvero così? Ovviamente no, e lo sa anche chi tenta di giustificarla in questo modo, arrampicandosi su specchi scivolosissimi. La stessa Shaila, pur senza entrare nel dettaglio, avrebbe spiegato che dietro questo numero c'è la smorfia napoletana. Andando a guardare la simbologia della numerologia napoletana, infatti, risulta che il "78" corrisponde letteralmente a "‘a bella figliola", che non è un complimento per una bella ragazza, ma è un modo molto edulcorato di definire una prostituta. È davvero questo il senso usato da Shaila Gatta?

Impossibile dirlo, di certo non sarà lei ad ammetterlo, ma il dubbio è venuto a tanti e ora i fan della brasiliana chiedono che vengano presi provvedimenti. Ma non è possibile: se non c'è certezza che il senso della sua affermazione fosse proprio quello, non sarebbe corretto punire una concorrente per un'ipotesi che trapela dai social o per un possibile insulto. Si arriverà mai alla verità? Probabilmente no e poi il Grande fratello sta per finire, manca circa un mese alla proclamazione del vincitore e allo spegnimento delle luci, che simboleggia la fine dell'edizione. Le due continueranno a farsi la "guerra" finché una delle due non verrà eliminata? Probabilmente sì, è inevitabile, anche perché ormai è la strategia.

Arriveranno entrambe alla finale? È probabile, anche se al momento nessuna delle due ha ottenuto la, come invece è successo a Jessica Morlacchi nella puntata di lunedì sera e a Lorenzo Spolverato, compagno di Shaila, alcune settimane fa. Entrambe la fanbase però sono agguerrite, è una sfida all'ultimo voto.