“Lo faccio...”. Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023: ecco l'ufficialità

“Il nonno più famoso d’Italia” è pronto a mettersi in gioco a Ballando con le Stelle. Da moltissimi anni, la padrona di casa, Milly Carlucci, corteggia Lino Banfi per averlo tra i concorrenti dello show del sabato sera di Rai Uno e pare finalmente avercela fatta. A farlo sapere, proprio il comico pugliese tramite un video postato sui social della trasmissione. Tuttavia, Lino Banfi, all’età di 87 anni, non sarebbe il più “anziano” a prendere parte al programma; infatti, il record rimane di Giorgio Albertazzi che, quando partecipò nel 2014, aveva 91 anni.

La rivelazione di Lino Banfi

Ad ufficializzare la sua presenza nel cast della 18esima edizione di Ballando con le Stelle è stato proprio il diretto interessato attraverso un simpatico video di botta e risposta – probabilmente con la figlia Rosanna, concorrente lo scorso anno - postato sui canali social dello show targato Rai: "Sono anni che mi stanno dicendo, sapete benissimo, 'Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle'… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose. (…) Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura; tutte ’ste cose assurde. La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno, i rigori non sono…". Sono state queste le prime parole dell’attore: un discorso volutamente confusionario, prima di svelare “l’arcano”. “Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo… Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?'". Alla fine, incalzato dalla voce fuori campo che esclama: “Ma lo fai o non lo fai?”, Banfi risponde: “Sì… Ah, Madonna mia… sta voce. Millimetricamente io dovevo dire questa frase e la dico millimetricamente: faccio Ballando con le Stelle. Ciao”.

I concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle

Naturalmente, Banfi sfiderà “a suon di piroette” tantissimi altri colleghi del mondo dello spettacolo. Insieme a lui, dunque, protagonisti del programma saranno: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Lorenzo Tano, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan e molto probabilmente Wanda Nara. A quanto pare, Banfi ci ha preso gusto con i programma della Carlucci dal momento che già nel 2022 ha partecipato, insieme alla figlia Rosanna Banfi (concorrente lo scorso anno di Ballando con le Stelle) alla terza edizione de Il Cantante Mascherato, dove si è classificato – con la maschera del Pulcino - al secondo posto.