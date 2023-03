Gf vip 2023: Oriana finalista. Chi sono gli altri favoriti per la finale

Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande fratello vip. L'influencer venezuelana è risultata in testa alla classifica di gradimento rivelata nell'ultima diretta e ha conquistato l'accesso alla finalissima del reality, che terminerà a inizio aprile. I gieffini erano all'oscuro delle percentuali e dell'esito del televoto degli altri concorrenti ma qualcuno, fuori dalla casa di Cinecittà, ha comunicato l'esito ai concorrenti e nel loft è esplosa la polemica.

Oriana finalista del Gf Vip

Durante l'ultima puntata del reality di Canale 5 Alfonso Signorini ha annunciato il nome della prima finalista. Il conduttore ha chiamato in studio Antonella e Oriana facendo credere alle due concorrenti di essere in ballo per l'eliminazione. In realtà, il televoto era stato lanciato per decretare il preferito del pubblico per la finale e l'esito è stato abbastanza netto. Oriana Marzoli è risultata prima delle preferenze con il 28,3% dei consensi e l'influencer lo ha scoperto in studio tra l'incredulità della Fiordelisi.

La classifica del televoto

Una volta tornate in Casa, le due gieffine hanno mantenuto il segreto fino all'annuncio ufficiale fatto da Signorini. Ma quando i riflettori della diretta si sono spenti, la classifica finale è stata oggetto di dibattito con i vipponi che hanno provato a indovinare chi fosse il secondo preferito. I concorrenti non sapevano l'esito del televoto ma Antonella ha creduto di essere lei la preferita dietro Oriana dal pubblico, vista la chiamata in studio insieme alla Marzoli. In realtà il pubblico ha preferito Edoardo Tavassi (secondo con il 26,5% di gradimento) poi Antonella Fiordelisi (terza con il 24,2% delle preferenze) e a seguire gli altri (Nikita Pelizon 17,7%, Micol Incorvaia 1,2%, Andrea Maestrelli 1,1%, Davide Donadei 1%).

Le grida fuori dalla Casa e la polemica