Abbandoni, spintoni e denunce: cosa sta succedendo al Grande fratello vip

Televisivamente parlando si è aperta la settimana più calda dell'anno. La Rai si prende la scena con il festival di Sanremo e Mediaset si prepara a offrire una controproposta, che permetta ai telespettatori di godersi intrattenimento e spettacolo al di fuori di Sanremo. Per questo il Grande fratello vip raddoppia gli appuntamenti serali e oltre alla puntata di lunedì (6 febbraio) i gieffini torneranno in onda anche giovedì sera (9 febbraio) con sorprese, confronti e ospiti.

Tre nuovi ingressi

La prima vera novità è rappresentata da tre nuovi ingressi di lunedì sera. Al Grande fratello vip arrivano tre ex fidanzati di altrettanti concorrenti. "Ospiti", li ha definiti qualcuno - a sottolineare la permanenza a tempo nella Casa - ma tanto basterà per animare le dinamiche tra i protagonisti del reality. I nomi non sono certi ma si parla dell'arrivo di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei e Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Un altro ex avrebbe dovuto varcare la porta rossa tra poche ore, ma l'ingresso è saltato all'ultimo minuto.

Salta l'ingresso di Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, sarebbe dovuto entrare nella Casa per movimentare le dinamiche del gioco. Ma l'approdo al Gf Vip del mental coach salentino è saltato a causa di un ordine restrittivo per stalking. Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ha denunciato l'uomo, che fino a pochi giorni prima dell'ingresso dell'influencer nel reality era il suo fidanzato. Benincasa era in quarantena in hotel in attesa di entrare nel programma di Signorini, ma la denuncia lo ha costretto al ritiro. " Ho letto che mi hanno accusato di essere uno stalker, ma ovviamente non è vero niente. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima ", ha dichiarato sui social network Gianluca, sfogandosi per l'accaduto e con ogni probabilità nella diretta serale verrà affrontato l'argomento.

La lite e gli spintoni tra Antonella e Edoardo

Ignara di quanto sta succedendo fuori dalla Casa, Antonella ha avuto un duro confronto con Edoardo del quale sicuramente si parlerà nella puntata in onda tra poche ore. Durante la lite Fiordelisi e Donnamaria si sono spintonati e l'atteggiamento aggressivo della coppia non è piaciuto al popolo dei social, che ha duramente criticato entrambi. " Non mi mettere le mani addosso. Non mi spingere", dice Edoardo a Antonella nel video che su Twitter sta circolando da ore, mentre l'influencer si lamenta: "Sei tu che mi spingi, perché fai cosi?!" . L'ennesimo momento no per una coppia che, fuori e dentro la Casa, sta facendo molto discutere.

Milena Miconi ha lasciato la Casa

La showgirl ha abbandonato momentaneamente il Gf Vip a causa di un lutto. Nelle scorse ore è venuto a mancare il suo agente Alessandro Lo Cascio, 52 anni, figura molto conosciuta nell'ambiente dello spettacolo nonché manager di Raffaella Carrà e Gina Lollobrigida. La produzione ha informato Milena della morte del suo agente e la Miconi, sconvolta, ha deciso di lasciare - almeno per il momento - la Casa. Con ogni probabilità, dunque, Milena non sarà in diretta nel corso della puntata serale.