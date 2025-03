Due figlie e 26 anni di differenza, la maestra di Amici sposa il concorrente

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia d'amore di Veronica Peparini e Andreas Muller potrebbe presto essere coronata con il matrimonio. È la coppia a rivelarlo durante l'ultima puntata di Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l'ex insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi e il ballerino, che ne è stato concorrente, hanno annunciato che sono pronti a convolare a nozze. " Come periodo pensavamo agosto o settembre. Più settembre direi. Bisogna organizzare ", ha detto Peparini, scatenando gli applausi del pubblico in studio e tanti commenti.

La differenza di età, ben 26 anni, non è mai stata un problema per loro, che hanno sempre vissuto il loro amore alla luce del sole, ignorando le critiche che sono spesso piovute sulla coppia per questo motivo, soprattutto quando i due hanno deciso di diventare genitori. Non è stato un percorso facile, soprattutto per l'età della coreografa, ma la caparbietà e la voglia di costruire una famiglia hanno avuto la meglio e ora i due sono genitori di due bambine. Peparini, per altro, ha già due figli, avuti da una precedente relazione, che pare siano particolarmente affezionate alle sorelline e danno una gran mano alla mamma e ad Andreas, con il quale hanno un ottimo rapporto.

" Olivia ci aiuta tantissimo. Quando la vedono ci si vedono gli occhi. Daniele ha 17 anni, è nella fase dell'adolescenza ", ha spiegato Peparini. Veronica ha poi raccontato che mai avrebbe immaginato di avere quattro figli, " poter rivivere questa gioia non è da dare per scontato, non l'avrei mai immaginato. Quando sono nati i primi due ero più giovane. Ora sono più appagata, me le godo con una consapevoleza maggiore. Non ho tanto tempo, ma riesco a gestirmelo meglio ".

" Le nostre figlie ci hanno dato vitalità e forza immensa. Sono tutto. Dobbiamo goderci tutti i momenti ", ha proseguito il ballerino, che in più di un'occasione è intervenuto pubblicamente per rivendicare la relazione con Peparini e difenderla dalle critiche.

Abbiamo scelto il tema, non potevamo fare gli eroi della Marvel quindi abbiamo optato per le principesse Disney. Io sono innamorato delle mie bambine, riempiono le mie giornate sono il mio pensiero fisso, la cura per me

Di recente, la coppia ha celebrato il battesimo delle bimbe ed è stato Andreas a raccontare alcuni dettagli: "".