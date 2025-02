Due maglie per il serale, un accesso "negato". Cosa succederà ad Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì 14 febbraio è stata registrata la diciannovesima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 16 febbraio alle 14 su Canale 5. Anche questa settimana ci aspetta un appuntamento ricco di performance e ospiti d’eccezione. Il serale è sempre più vicino e l’obiettivo degli allievi della scuola più longeva della tv italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per ottenere la famosa maglia d’oro che garantirebbe loro l’accesso al Serale. In attesa di vedere la diciannovesima puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Le classifiche delle gare di canto e ballo

Le esibizioni degli allievi sono state valutate da giudici speciali, che hanno stilato una classifica di gradimento, fondamentale per il loro percorso nella scuola. Già dalla scorsa puntata, non ci sono più sfide dirette: il primo classificato ha l’opportunità di esibirsi nuovamente e, ottenendo tre "sì" dai professori, può accedere direttamente al Serale. Nella gara di canto, la vincitrice sarebbe Chiamamifaro, allieva di Rudy Zerbi, seguita da Luk3, SenzaCri, Deddè, Mollenbeck, Nicolò e Vybes (a pari merito). All'ultimo posto si piazzerebbe TrigNo, allievo di Anna Pettinelli.

Per la gara di ballo, il primo posto andrebbe a Francesco, allievo di Emanuel Lo, seguito da Raffaella, Chiara, Asia e Francesca. In fondo alla classifica si troverebbe Antonio, ballerino di Deborah Lettieri. Assenti per diversi motivi Alessia (impegnata in un campionato), Dandy, Jacopo Sol e Daniele (fermi per infortuni o malattia).

Le maglie per il Serale

Dopo che Antonia e Alessia hanno già ottenuto la maglia d’oro nella scorsa puntata, questa settimana è il turno di Francesco, Chiara e Nicolò, che hanno conquistato il pass per il Serale grazie ai tre “sì” dei professori. Rimane invece incerto il destino di Chiamamifaro, che dovrà ancora convincere Anna Pettinelli.

Gli ospiti della puntata

La diciannovesima puntata del pomeridiano vedrà la partecipazione

di ospiti d’eccezione:, che ricopriranno il ruolo di giudici esterni rispettivamente per le gare di canto e ballo.