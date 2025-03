Due maglie per il serale e la classifica di canto: le anticipazioni di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Venerdì 28 febbraio è stata registrata la ventunesima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 2 marzo alle 14 su Canale 5. L’appuntamento promette scintille, tra tante performance e ospiti d’eccezione. Con il serale ormai alle porte, la tensione cresce nella scuola più amata della TV italiana. Gli allievi hanno un solo obiettivo: conquistare la maglia d’oro e accedere alla fase finale. Per farlo, devono dimostrare tutto il loro talento esibendosi davanti ai professori di categoria, sperando di ottenere tre sì e avvicinarsi sempre di più al sogno. In attesa della puntata, ecco tutte le anticipazioni di SuperGuida TV.

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche questa settimana la competizione ha riguardato esclusivamente i cantanti, giudicati da un’ospite d’eccezione, Giorgia, che ha stilato una classifica di gradimento. Come sempre, le esibizioni sono fondamentali per il percorso degli allievi nella scuola. Come ormai è noto, però, non ci sono più sfide dirette: chi conquista il primo posto ottiene l’opportunità di esibirsi nuovamente e, con tre sì dai professori, accedere direttamente al serale.

Per il canto, a trionfare è stata Chiamamifaro (allieva di Rudy Zerbi), seguita da Luk3, TrigNo, Vybes e Senza Cri. Ultimo in classifica, invece, Deddè, allievo di Anna Pettinelli. Per il ballo, invece, gli allievi si sono esibiti senza affrontare una vera e propria gara. Assenti Dandy e Daniele.

Due maglie per il serale

Antonia, Alessia, Chiara, Nicolò, Francesco, Asia, Jacopo Sol e Francesca hanno già ottenuto la maglia d’oro per l’accesso al serale; adesso, è tempo di nuove emozioni. Così, Chiamamifaro e Raffaella, grazie a tre sì ricevuti dai professori di categoria, hanno ottenuto la maglia per il serale. Resta, invece, in sospeso il destino di TrigNo, Vybes e Senza Cri, che dovranno ancora convincere rispettivamente Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Gli ospiti della ventunesima puntata

Direttamente dal Festival di Sanremo, ospiti d’eccezione della ventunesima puntata del pomeridiano:(giudice della gara canto),e i