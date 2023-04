"Ecco perché Giletti è stato sospeso...". Le voci sullo stop di Non è l'Arena

La chiusura di Non è l’arena di Massimo Giletti come un fulmine a ciel sereno. L’annuncio di La7 ha colto tutti di sorpresa, a partire dallo stesso conduttore: "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro - senza alcun preavviso - vengono lasciate per strada ". Il giornalista ha confermato che non c’è stata una separazione consensuale, ma una semplice scelta unilaterale. E nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci sulle ragioni di questa decisioni.

Le voci sullo stop a Giletti

Una delle prime indiscrezioni sulla rottura con Giletti è legata ai rumors sui contatti per un passaggio in Rai. Da almeno due anni si parla di un ritorno sulla tv di Stato e le trattative sarebbero a buon punto. Tra le ipotesi in campo, l’eredità di Fabio Fazio su Rai 3 o un nuovo format di approfondimento. Voci accolte non di buon grado da Urbano Cairo, tanto da sancire lo stop a Non è l’arena.

Giovedì mattina si è diffusa anche un’altra voce, circa presunte perquisizioni della Dia a casa di Giletti e nella sede della redazione di Non è l’arena. Nel mirino delle autorità le puntate dedicate alle storie di mafia prima e dopo la cattura del super boss mafioso Matteo Messina Denaro. In particolare, le speculazioni chiamano in causa la famosa intervista a Salvatore Baiardo, collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano: era stato lui a profetizzare nell’autunno del 2022 la malattia del boss trapanese e la sua prossima decisione di consegnarsi alla giustizia. Senza dimenticare le puntate dedicate dal giornalista torinese ai messaggi vocali scambiati da Messina Denaro con una sua cara amica.