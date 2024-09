Morto accoltellato la star della tv: cos'è successo al designer di Extreme Makeover Home Edition

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo della tv dell'intrattenimento americana piange la scomparsa di Eduardo Xol. Per sette stagioni il designer era stato alla guida del programma della ABC Extreme Makeover Home Edition (trasmesso in Italia su Discovery+) occupandosi del restyling di vecchie e fatiscenti abitazioni. Come riferito dalla stampa statunitense, Xol è stato accoltellato nella sua casa di Palm Springs e è morto in ospedale a causa delle numerose ferite.

Nato a Los Angeles nel 1966, Eduardo Xol era molto conosciuto in America grazie al programma Extreme Makeover Home Edition, che lo aveva visto protagonista per ben sette edizioni fino al 2011. Prima cantante e attore (era stato tra i protagonisti di alcune telenovelas sudamericane) poi designer per la televisione (aveva firmato alcuni servizi anche per Good Morning America), Xol collaborava da tempo con il sito People, che è stato il primo a dare la notizia della tragica morte del designer. La dinamica dell'omicidio è ancora poco chiara, ma un uomo è già stato fermato e sembra essere legato alla vittima da rapporti di affari.

L'aggressione, poi il decesso

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Riverside, alle prime luci dell'alba del 10 settembre Xol ha chiamato il 911 dopo essere stato accoltellato e ha chiesto aiuto. " Quando la polizia è arrivata ha trovato Xol in un appartamento con ferite da taglio multiple ", riferisce People. Il designer è stato trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino dove è rimasto aggrappato tra la vita e la morte per diversi giorni fino al 20 settembre, quando è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'aggressione.

Ad avere ucciso Eduardo Xol sarebbe stato Richard Joseph Gonzales, un uomo che - secondo la polizia di Palm Springs - aveva rapporti stretti, forse economici, con Xol. " La polizia riferisce che la mattina dell'accoltellamento, Gonzales ha chiamato la polizia per dire che era stato aggredito la notte precedente. Dopo aver fatto un follow-up, la polizia ha stabilito che Gonzales era sulla scena dell'accoltellamento e che era probabilmente il sospettato ", fa sapere il sito americnao. Gonzales è stato arrestato e condotto in carcere e ora è in attesa del processo.

sua gentilezza ha toccato la vita di così tante persone

Per l'ufficio del procuratore distrettuale è accusato di omicidio colposo. La famiglia di Eduardo Xol si è detta "devastata" per la tragica perdita di Eduardo, un uomo che con la "".