Eliminazione choc al Gf vip: via Antonella Fiordelisi. I motivi e le reazioni dei Vipponi

Tutto si può dire di questa edizione del Grande Fratello Vip, tranne che non riservi continuamente delle sorprese. Infatti, dopo la nuova linea editoriale intrapresa dal programma che non accetta minimamente comportamenti aggressivi o violenti, pena la squalifica come abbiamo visto nelle ultime settimane con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, il programma ci ha rivelato una nuova sorpresa. L’eliminata della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, Antonella Fiordelisi.

Il motivo dell’eliminazione

L’eliminazione di Antonella dal gioco, che fino a poco tempo fa era considerata come una delle papabili vincitrici, ha davvero stupito e spiazzato tutti. A dire il vero, però, questa nomination non è stata come tutte le altre. Se fino a poco tempo fa, infatti, Antonella registrava grandi consensi da parte del pubblico nel televoto, nella puntata di ieri sera è stata eliminata in un televoto a quattro – con lei in nomination vi erano anche Nikita, Milena e Giaele – ottenendo una percentuale bassissima, rispetto alle precedenti ottenute, l’8,1 %. Effettivamente questo parrebbe davvero strano, eppure una spiegazione a tutto questo esiste. A non votare la schermista sono stati proprio i suoi fan, accogliendo così l’appello della madre di Antonella, Milva.

L’appello della madre

Proprio pochi giorni, Milva, madre della Fiordelisi, vedendo la figlia in crisi sia per lo screzio avuto con Orietta Berti in studio che per la seconda nomination di fila che le toglieva la possibilità di accedere alla finale del programma che si terrà lunedì 3 aprile, non solo ha scritto una lettera a Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, puntando il dito contro l’intera squadra del Grande Fratello - Alfonso Signorini compreso - ma ha chiesto a tutti i fan di Antonella di non votarla in modo da farla uscire dal programma. Secondo la mamma, infatti, Antonella, una volta uscita dal reality, avrebbe ritrovato un equilibrio psico-fisico. Queste le parole della mamma di Antonella: “Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì.”

La reazione dei compagni e... di Antonella

La reazione dei Vipponi all’annuncio di Signorini circa l’eliminata della serata è stata immediata, la maggior parte di loro, incredula ha ipotizzato sino alla fine che si ipotizzasse di uno scherzo da parte del Grande Fratello Vip, ma così non è stato. Quando, infatti, Alfonso ha messo al corrente Antonella su quanto accaduto fuori dalla casa e sul comportamento della madre, la Fiordelisi ha detto: “È stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatto uscire.”

La reazione di Donnamaria

Se Antonella in puntata ha fatto intendere chiaramente di non condividere il pensiero della madre, e che quindi, avrebbe continuato il gioco all’interno della Casa, a cercare di consolarla c’è stato il suo Edoardo Donnamaria, l’ex volto di Forum con cui la Fiordelisi ha intessuto una relazione dentro al reality, che ha prontamente postato sui social una foto, commentando così la puntata: “Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me hai vinto tu.”