"Un'amica vera". Una piazza per Carlotta Dessì, giornalista Mediaset morta di tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

Momento di grande commozione a "Pomeriggio Cinque News", quando la conduttrice Simona Branchetti ha voluto ricordare Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset scomparsa il 6 febbraio 2024. " Era un'amica vera ", ha spiegato la conduttrice che non è riuscita poi a trattenere le lacrime.

Una piazza dedicata alla giornalista

L'occasione è stato l'annuncio che una piazza di Gergei, il Comune natale della Dessì, sarà dedicata all'indimenticabile inviata dei molti programmi di approfondimento delle reti Mediaset.

" Il paese sardo rende onore a Carlotta - ha detto Branchetti -, nostra collega e giornalista. Ha lavorato con me tanto tempo al TG5, a "Morning News", e a "Pomeriggio Cinque" che avrebbe tanto voluto fare anche questo insieme a noi. Il prefetto della provincia di Nuoro ha autorizzato l'intitolazione di una piazza a Gergei, che si chiamerà piazza Carlotta Dessì ".

Poi è arrivata l'emozione che ha sorpreso la conduttrice che con la voce rotta dalle lacrime ha aggiunto un pensiero personale per quella che considerava una grande amica: " La ricordiamo tutti con grandissimo affetto - ha detto -. Scusatemi, ma Carlotta era un'amica vera ".

Chi era Carlotta

La giornalista, cagliaritana di nascita, ha lasciato un enorme vuoto nella grande famiglia di Mediaset dove per tanti anni ha lavorato. Se n'è andata troppo presto, a soli 35 anni sconfitta da una malattia scoperta solo pochi mesi prima dell'addio. Era stata redattrice di diversi programmi tra cui "Pomeriggio 5" e "Fuori dal Coro". Per la trasmissione di Mario Giordano, Carlotta aveva realizzato alcune inchieste e più volte il conduttore in chiusura del programma ne aveva elogiato il coraggio, ribadendo la vicinanza di tutta la redazione alla lotta della giovane contro la malattia.

Un'"orgogliosa cagliaritana", come lei stessa amava definirsi, si era laureata alla Sapienza di Roma e aveva lavorato anche nella redazione di SkyTg24. L'ultima apparizione era stata lo scorso dicembre nel programma di Giordano dopo essere stata dimessa dall'ospedale.

" Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa, non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata.

È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno", aveva detto in quella occasione. Ora il suo nome rimarrà per sempre e non solo nei cuori di chi l'amava, ma anche grazie alla piazza a lei intitolata.