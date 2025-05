"Per essere donna...". La gaffe di Totti su Noemi che ha scatenato il putiferio

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha destato un discreto clamore l'intervista di Francesco Totti a Che tempo che fa. L'ex campione italiano è stato ospite ieri sera nell'ultima puntata del programma di Fabio Fazio, e alcune sue dichiarazioni non sono piaciute agli spettatori. Quella che nell'immaginario di Totti avrebbe dovuto essere una battuta, infatti, ha generato una certa polemica.

Nel corso dell'intervista, Francesco Totti stava parlando della sua carriera calcistica alla Roma, quando il conduttore ha spostato il dibattito su un altro sport, vale a dire il padel. Il Pupone, infatti, aveva dato spettacolo agli Internazionali giocando a padel insieme al numero uno del tennis Jannik Sinner. Proprio a questo punto, l'ex 10 giallorosso ha spiegato di praticare volentieri questo sport insieme alla compagna Noemi Bocchi (i due giocano in doppio).

" Com'è Noemi nel padel? ", ha quindi chiesto Fazio. La battuta infelice di Totti ha fatto storcere la bocca a molti. " Essendo donna è bravina ", è stata la risposta dell'ex calciatore. Una risposta che, va detto, ha fatto sollevare un certo brusio addirittura in studio. Non pago, Totti ha aggiunto: " Dai gioca, se la cava, ovvio non schiacci su una donna ". Pessima uscita, e il web non perdona. Infatti, subito dopo l'intervista, le varie pagine social si sono letteralmente infiammate.

Tantissime le critiche rivolte a Francesco Totti. Su X gli utenti sono sbizzarriti, commentando sotto il video dell'intervista postato da Che tempo che fa. " Essendo donna è bravina. Ma vaffancu** va! ", ha sbottato un'utente. " Imbarazzante... Ilary davvero ti sei salvata ", ha scritto una ragazza. Non sono mancati neppure i riferimenti al patriarcato. " Il patriarcato spiegato in modo semplice: 'Essendo donna è bravina'. Quando diciamo che è parte della quotidianità. Il figlio non sa giocare e ci scherza su, la figlia invece stupisce perché gioca bene, nonostante sia una donna.

Cucitegli la bocca, please!

Dire 'è bravina' e basta?! Era faticoso?", commenta infatti un'altra internauta. "", interviene un'altra utente.

Stavolta il Pupone ha scatenato una bella tempesta, chissà quanto tempo occorrerà perché le acque si plachino.