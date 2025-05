Eurovision, come funziona la finale: paesi in gara, esibizioni e votazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le semifinali andate in onda questa settimana su Rai 2, questa sera la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta dall'Arena Plus del St. Jakob Park di Basilea, si sposterà su Rai 1. Lo show - che ha portato anche allo slittamento della finale di Amici su Canale 5 - sarà condotto da Hazel Brugger, Sandra Studder e Michelle Hunziker, mentre il racconto per l'Italia è affidato al presentatore Gabriele Corsi e alla cantante Big Mama. Gli occhi dell'Italia saranno puntati su Lucio Corsi e la sua Volevo essere un duro - arrivata all'Eurovision dopo la "abdicazione" di Olly - e su Gabry Ponte che con Tutta l'Italia gareggerà per San Marino. Sono in tutto ventisei le nazioni che si sfideranno nel contest canoro che abbraccia tutta l'Europa.

Alla finale accedono direttamente sia il paese che ospita la kermesse (quest'anno, dunque, è toccato alla Svizzera) sia le cosiddette Big 5, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Tutte le altre nazioni hanno dovuto conquistare il proprio posto attraverso le semifinali che hanno delle regole molto specifiche: la canzone non può durare più di tre minuti, non possono esserci più di sei persone sul palco ed è vietato l'uso dell'autotune.



La scaletta della finale: ecco i cantanti che si esibiranno stasera

Ad aprire le danze di questa 69a edizione del cosiddetto ESC sarà la Norvegia, con Kyle Alessandro e la sua Lighter. A seguire ci sarà il Lussemburgo, con Laura Thorn, che farà da apripista per il tanto chiacchierato Tommy Cash dall'Estonia con il suo Espresso Macchiato. Molto attesa è la performance di Yuval Raphael, la rappresentate di Israele che è stata fischiata durante le semifinali. La scaletta prevede poi Katarsis (Lituania), Melody (Spagna), Ziferblat (Ucraina), Remember Monday (Regno Unito), JJ (Austria), VÆB (Islanda), Tautumeitas (Lettonia) e Claude (Paesi Bassi). Si prosegue poi per l'esplosiva Erika Vikman dalla Finlandia che precede l'esibizione di Lucio Corsi, che presenterà Volevo essere un duro, brano arrivato secondo alla 75a edizione del Festival di Sanremo. La finale proseguirà con Justyna Steczkowska (Polonia), Abor & Tynna (Germania), Klavdia (Grecia), Parg (Armenia), Zoë Më (Svizzera), Miriana Conte (Malta), Napa (Portogallo), Sissal (Danimarca), Kaj (Svezia) per arrivare poi alla Francia con il brano Maman, interpretato da Louane, cantante francese conosciuta soprattutto per la sua interpretazione nel film La famiglia Bèlier. Si arriva poi a Gabry Ponte con Tutta l'Italia per San Marino, per poi concludere le ventisei edizioni con Shkodra Elektronike che canterà per l'Albania.



Come funziona il voto alla finale dell'Eurovision Song Contest

Tutti i paesi in gara devono comporre una giuria composta da cinque persone che devono lavorare ed essere professionisti nel campo della musica. Ogni paese dà dei punti alle canzoni finaliste: 12 punti alla prima, 10 alla seconda, 8 alla terza e così via. Si stila così una prima classifica, a cui poi vengono aggiunti i punti arrivati dal televoto del pubblico internazionale, che include anche i paesi che non hanno un cantante in gara. La somma delle due classifiche, che hanno peso al 50%, porterà all'elezione del vincitore, che verrà svelato dai conduttori man mano che i voti del pubblico modificheranno quelli delle giurie.

Se poi dovesse esserci un caso al vertice, la regola dell'Eurovision vuole che a vincere sia il brano e il Paese che ha ricevuto più punti al televoto.