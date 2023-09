Ballando con le stelle e quell'indiscrezione su Wanda Nara: "Vuole scendere in pista"

Dopo anni di corteggiamento Milly Carlucci potrebbe finalmente mettere a segno il colpaccio: Wanda Nara a Ballando con le stelle. Le voci si rincorrono da settimane nei corridoi di viale Mazzini, ma l'ultima indiscrezione, che la vorrebbe già nel cast, arriva da uno dei siti più attendibili, quello del giornalista Davide Maggio.

Wanda a Ballando: ipotesi o realtà?

A quanto pare la firma sul contratto non è ancora stata messa, ma il sito riferisce: "L'argentina è a un passo dall'essere concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 sabato 21 ottobre 2023. Mancano gli ultimi dettagli". Se si tratti di questioni economiche oppure di riservatezza sulle sue attuali condizioni di salute non è chiaro, ma la showgirl argentina sarebbe pronta a buttarsi in questa nuova avventura televisiva in Italia.

L'indiscrezione giunge, in realtà, come un fulmine a ciel sereno. Wanda Nara è reduce dalla conduzione di Master Chef Argentina, che le è valsa la conquista del Premio rivelazione agli Oscar della tv sudamericana. Nelle scorse ore, rispondendo alle domande curiose dei follower su Instagram, la moglie di Mauro Icardi ha rivelato di essere in procinto di tornare a Buenos Aires per nuovi progetti professionali. L'Italia, dunque, non sarebbe tra le sue prossime destinazioni, ma a fine ottobre - momento nel quale partirà Ballando con le stelle - mancano ancora diverse settimane.

La malattia, la famiglia e gli impegni

A rendere complessa la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci sono gli impegni e la famiglia della Nara. Attualmente Wanda si sposta tra l'Argentina (dove lavora ed è in cura per la leucemia), la Turchia e Istanbul (dove gioca il marito Mauro Icardi) e l'Italia, dove ha ancora due proprietà immobiliari nelle quali trascorre vacanze e tempo libero. Dunque, la showgirl argentina non sembra avere a disposizione quattro mesi da dedicare interamente al programma di RaiUno. Su questo punto Milly Carlucci era stata chiara, a chi decide di partecipare allo show "viene chiesto di cancellare la loro vita per quattro mesi". Riuscirà Wanda Nara a rimanere in pianta stabile in Italia con figli al seguito per tanto tempo? Una risposta sicura, al momento, non c'è.

Il precedente a Ballando con le stelle

L'indiscrezione del sito di spettacolo, però, è tra le più attendibili e il precedente c'è. A novembre 2022 Wanda Nara fu ballerina per una notte e scese in pista al fianco del maestro Antonio Berardi, conquistando la giuria e il pubblico. In quell'occasione Milly tentò l'ennesimo assalto proponendole la partecipazione all'edizione 2023. Wanda non rifiutò ma parlò di diversi problemi da risolvere per poter rendere concreta l'ipotesi. Oggi, a complicare la sua partecipazione, c'è la presunta malattia scoperta di recente - la leucemia - ma Ballando potrebbe essere anche l'occasione per parlare pubblicamente della sua battaglia.