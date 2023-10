“Fatela voi la trasmissione…”. Gene Gnocchi litiga con Paola Perego e Simona Ventura (ma è una gag)

Scintille a Citofonare Rai2. È successo nella puntata di questa mattina, domenica di 22 ottobre: Gene Gnocchi si infuria in piena diretta e abbandona lo studio lasciando le padrone di casa, Simona Ventura e Paola Perego, completamente di stucco. Poi, arriva la spiegazione.

La lite in diretta

Quest’anno a far parte del cast fisso nel programma domenicale mattutino targato Rai Due, è entrato il comico Gene Gnocchi, al quale è stata riservata la postazione “Ufficio digene”. Gnocchi, infatti, ormai è solito intervenire con ironia nelle diverse fasi della diretta, oltre che intrattenere il pubblico con alcune rubriche. Tuttavia, nella puntata di oggi l’ironia sembrava essere diventata completamente un lontano ricordo. Ad un certo punto, Gene Gnocchi ha abbandonato lo studio, lasciando apparentemente perplesse le due conduttrici. “Dovevo fare top e flop, è in scaletta” , ha esclamato. “Va beh fai parte del programma, adesso magari…” , ha subito risposto Simona Ventura nel tentativo di placarlo. Tuttavia, lui ha ribattuto convinto: “Ho capito, però adesso mi dicono che non si fa. Ma perché non si fa scusa?” . È a questo punto che è anche intervenuta Paola Perego: “Oggi abbiamo fatto Ballando, è la prima puntata quindi magari i tempi si sono un po’ allungati” .

Ma non è finita qui, perché Gene Gnocchi ha continuato: “Ho capito, i tempi si saranno accorciati, però qui io dovevo fare questa cosa” . “Ma stai scherzando Gene?” ha domandato Paola Perego esterrefatta. “No, non sto scherzando. Perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so…” , ha replicato lui. E ancora, Paola Perego: “Gene però tu sei un uomo di esperienza, siamo in diretta!” . Infine, Gene Gnocchi ha tuonato, prima di abbandonare definitivamente lo studio: “Qui tutte le volte si taglia qualcosa e a questo punto qua fatevela voi la trasmissione. Ve la fate voi” . Così, l’ex conduttrice di Buona Domenica ha provato con un ultimo tentativo: “Scusa possiamo parlarne con calma dopo il programma?” . “Dopo il programma un corno” , ha chiosato il comico, ormai nel backstage della trasmissione.

La spiegazione di Gene Gnocchi