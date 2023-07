Fazio & co beffati: cosa è successo ai loro account social

Menomale che con la Rai si era lasciato bene: "Non potrei mai parlarne male". Tuttavia ora Fabio Fazio deve fare i conti (anche nel senso letterale del termine) con la realizzazione dei nuovi account social di Che tempo che fa. Il motivo è molto semplice: la televisione pubblica si è tenuta i profili ufficiali della trasmissione. Le conseguenze diventano inevitabilmente devastanti per il nuovo volto di Discovery: il programma televisivo che approderà in onda per la prima volta sul Nove - seppur conservando lo stesso titolo durante tutti i vent'anni alla Rai - ha perso tutti i propri follower.

La decisione di trattenere le credenziali e le password di Instagram, Facebook e Twitter è un vero e proprio sgarbo a tutta la squadra di Fazio che si è trasferita in blocca sul nono tasto del telecomando. Del resto, tanti follower hanno un valore economico: perché la Rai avrebbe dovuto cederli ad un emittente concorrente? Anche perché stiamo parlando di 560mila follower su Twitter, 2 milioni di seguaci su Facebook e ben 600mila su Instagram. L'azienda di viale Mazzini non ha concesso mezze misure: su Facebook e Twitter gli account sono stati proprio cancellati, mentre su Instagram è scomparso il faccione di Fazio e ora giganteggia il logo della Rai, come a volere rimarcare la titolarità dell'azienda sull'attività social di Che Tempo Che Fa. Là il profilo verrà utilizzato come pagina di archivio per riproporre contenuti trasmessi dal programma dal 2020 al 2023.

Fazio condivide l'indignazione della Lagerback

La tensione rischia di essere più che semplicemente palpabile tra due "colossi" della televisione italiana che fino a maggio scorso era una cosa sola. Come è noto, infatti, il marchio "Che tempo che fa" è di proprietà di Fazio, ma lui e il suo gruppo di lavoro sono stati estromessi dalla gestione dei profili social, in quanto di proprietà della Rai, che li utilizzerà come una sorta di Teche social. Filippa Lagerback, a tal proposito, si è sfogata in una storia su Instagram ricondivisa dallo stesso Fazio: " Ditemi a cosa servono le pagine social che non saranno attive, ma solo di archivio… ". Luciana Littizzetto ha preferito lasciarsi andare con un commento più “velenosamente” ironico gridando alla " vendetta tremenda ".