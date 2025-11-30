Festival di Sanremo 2026, ecco gli artisti che si esibiranno per la prima volta all'Ariston

Nel corso del TG1 delle 13.30 Carlo Conti ha finalmente reso nota la lista dei cantanti che parteciperanno alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che sarà trasmesso su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra i nomi annunciati ci sono grandi ritorni, come quello di Malika Ayane, di Arisa e dell'accoppiata Fedez-Marco Masini, che nel 2025 aveva attirato l'attenzione nella serata dei duetti con una nuova versione di Bella stronza. Ma per tanti artisti che tornano a calcare il palco del teatro Ariston, ci sono tanti altri cantanti che invece affronteranno la sfida sanremese per la prima volta nella loro carriera. È il caso, ad esempio, di Tommaso Paradiso. L'ex leader dei The Giornalisti, apparso recentemente come ospite a X-Factor, ha da poco presentato il suo nuovo album dal titolo Casa Paradiso, che include i singoli Lasciamene un po' e Forse. Si tratta dunque di un momento più che propizio per debuttare al Festival di Sanremo, anche in vista del tour del prossimo anno che lo porterà in giro per l'Italia.

Un'altra new entry della kermesse sanremese è Chiello. In realtà il rapper e cantautore originario di Venosa è già stato all'Ariston nel 2025 e nello specifico si è esibito nella serata delle cover, quando ha cantato Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti insieme a Rose Villain. Ma quella del 2026 sarà la sua prima volta in competizione. Fresco dell'apertura della tappa romana del tour di Alfa, Eddie Brock è un altro artista che nel 2026 sarà per la prima volta in competizione al Festival di Sanremo. All'anagrafe Edoardo Iaschi, classe 1997, già autore di bellissimi brani come Roma dorme e Tarocchi, Eddie Brock è particolarmente amato tra i più giovani, grazie alla canzone intitolata Non è mica te, diventata viralissima su TikTok e che oggi conta oltre 10 milioni di stream su Spotify.

Tra i cantautori che tenteranno per la prima volta la sorte al Festival di Sanremo c'è anche Samurai Jay, amatissimo cantautore napoletano che si è fatto conoscere per il suo talento nel miscelare il mondo del rap con sonorità che sono molto vicine alla cultura elettronica, senza rinunciare nemmeno a influenze latine che rendono la sua musica sperimentale e inedita. Samurai Jay è reduce dal successo di Halo, brano prodotto da Vito Salamanca che è stato il vero tormentone dell'estate 2025, con tantissimi italiani che intonavano il ritornello: " è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario ". Debutto sanremese anche per Sayf, artista italo-tunisino che ha collaborato con Marco Mengoni e Rkomi in Sto bene al mare e che, insieme ad artisti come Olly - vincitore di Sanremo 2025 - e Bresh, dimostra quanto sia viva la scena musicale ligure. Sayf ha da poco lanciato sul mercato il singolo Money, che vede la collaborazione con due "mostri" del rap come Artie 5ive e Guè. Anche per Nayt, artista originario di Isernia, la 76a edizione del Festival di Sanremo rappresenterà il debutto all'Ariston. Dal timbro personale e dalla melodie malinconiche, Nayt è famoso soprattutto per la sua capacità di raccontare le zone d'ombra dell'animo umano e le tante contraddizioni dell'esistenza. Tra i suoi brani più famosi c'è Se ne va.

Debutto al Festival di Sanremo anche per, la punk band tutta al femminile fondata nei primi anni Duemila che si è sempre data l'obiettivo di utilizzare la musica per parlare di femminismo e di attivismo. Tra i brani recenti più famosi c'è Favole, diventata virale sui social media.