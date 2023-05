Amici, il giallo sulla semifinale: ecco perché potrebbe saltare

Il coronavirus ferma Amici. Secondo le ultime indiscrezioni circolate sui social network, i contagiati sarebbero saliti a quattordici - tra allievi e tecnici - e la delicata situazione avrebbe imposto alla produzione di posticipare la registrazione della semifinale, che sarebbe dovuta andare in onda sabato 6 maggio.

Negli scorsi giorni Dagospia aveva lanciato l'allarme, parlando di due allievi della scuola di Maria de Filippi risultati positivi al Covid. Il portale non specificava, però, chi si fosse ammalato tra i ragazzi rimasti in gara nel Serale. A fare i nomi ci ha pensato il blogger Amedeo Venza, che su Instagram ha rivelato che Mattia Zenzola e Maddalena Svevi stavano bene, ma erano stati isolati dal resto del gruppo. Questo, però, non ha scongiurato il diffondersi del virus e i casi sembra si siano moltiplicati rapidamente.

I tweet di allarme

" I numeri salgono, al momento quattro ragazzi e dieci tecnici", ha scritto in un tweet la giornalista Mirella Dosi, seguita a ruota dalla collega Simona Bastiani, conduttrice di Talk2U, che ha aggiunto : "Registrazione del 4 maggio annullata ". Giovedì si sarebbe dovuta registrare la semifinale del programma, che sarebbe andata in onda sabato 6 maggio. Ma a quanto pare, le riprese sono state posticipate. La conferma ufficiale da parte della produzione del programma e di Mediaset non c'è, ma un ulteriore indizio, che avvalora la tesi dello slittamento della prossima puntata di Amici di Maria de Filippi, arriva sempre dal web e dalla Bastiani, che su Twitter ha spiegato: " Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico. Attenzione! Amici di giovedì è stata posticipata spero di darvi la nuova data il più presto possibile ".

Registrazioni sospese

Sui social molto utenti, che erano stati selezionati per fare parte del pubblico in studio, hanno confermato di avere ricevuto il messaggio, nel quale venivano avvisati di uno stop inatteso, con nuova data per le registrazioni da comunicare. Questo renderebbe ancora più concreta, dunque, l'ipotesi dello slittamento della prossima puntata del talent di Canale 5. A questo punto si attendono riscontri dalla produzione del programma, che già a partire da domani potrebbe comunicare cosa succederà sabato. In caso di conferma, infatti, il palinsesto serale di rete subirà variazioni.