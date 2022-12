"Fogli fuori, ma Luca...". La rivolta social per la bestemmia al Gf Vip

Non accenna a placarsi la protesta sui social network sull'eliminazione di Riccardo Fogli. Il cantante ha battuto ogni record di permanenza, riuscendo a farsi espellere dal gioco a meno di dodici ore dal suo ingresso per avere pronunciato una bestemmia davanti alle telecamere. La punizione - la squalifica dal gioco - è stata apprezzata e condivisa dal pubblico, ma sembra non essere sufficiente. Il motivo è presto detto. Secondo molti telespettatori anche Luca Salatino avrebbe bestemmiato negli scorsi giorni, ma non sarebbe stato espulso dal programma, come invece è accaduto con Fogli e altri concorrenti in precedenza.

Non si può certo dire che l'edizione in corso sia fortunata dal punto di vista degli scivoloni linguistici, se così li vogliamo chiamare. Da settembre a oggi sono stati tanti gli episodi di blasfemia passati sotto la lente di ingrandimento di autori e produzione in seguito alle segnalazioni dei telespettatori. A metà ottobre fu Amaurys Perez a finire al centro della polemica per una presunta bestemmia pronunciata in diretta al serale. In chiusura di programma Signorini portò all'attenzione del pubblico il fatto, ma a seguito dei dovuti controlli lo sportivo venne scagionato.

Tre settimane dopo è toccato a Edoardo Donnamaria finire al centro delle critiche per la presunta bestemmia pronunciata in giardino mentre parlava con altri gieffini. Anche in quel caso, però, il concorrente venne scagionato. Fino all'episodio di poche ore fa, quello riguardante Riccardo Fogli che però non ha avuto né scusanti né attenuanti. L'imprecazione è risultata chiara nel video, che è circolato sul web a dodici ore dall'ingresso del cantante nella Casa e la produzione lo ha eliminato.