Il funerale a reti unificate

Decine di migliaia di persone hanno fatto la fila a Roma per rendergli l'ultimo saluto e milioni lo faranno domani, in un giorno di enorme commozione, seguendo la cerimonia in tv. I funerali del Papa, che inizieranno sabato alle 10 in piazza San Pietro, saranno trasmessi in diretta dalle emittenti di tutto il mondo. Praticamente, da noi in Italia ci sarà un racconto quasi a reti unificate. La Rai garantirà una copertura completa: lo speciale a cura del Tg1 andrà in onda a partire dalle 8.30 fino al notiziario delle 13.30, con approfondimenti e testimonianze. Dirette anche su RaiNews, RaiPlay, su Raidue e su Raitre.

Sulle reti Mediaset, lo speciale del Tg5 durerà dalle 8.45 alle 13.30. L'edizione straordinaria sarà coordinata da Alfredo Vaccarella e sarà condotta da Cesara Buonamici (foto): previsti collegamenti da quattro diversi punti della piazza. TgCom24 sarà in simulcast con Canale 5.

Sarà il direttore Enrico Mentana a seguire, invece, i funerali all'interno del TgLa7, a partire dalle 9,40.

Diretta che sarà ovviamente disponibile anche su Tv2000, l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana e su SkyTg24, che comincerà a parlarne con vari approfondimenti dalle sei del mattino fino a sera. Le tv seguiranno anche il trasporto della salma di Francesco nella basilica di Santa Maria Maggiore dove sarà tumulato.