Gabriele Corsi scoppia a piangere mentre intervista Cristicchi. Cosa è successo al Prima Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Il festival di Sanremo è già cominciato soprattutto in televisione. Nel fine settimana ha preso il via "PrimaFestival", il format che anticipa la diretta dal teatro Ariston, ma nel corso dell'ultima puntata si è verificato un fuori programma che ha visto protagonista il conduttore Gabriele Corsi. Quest'anno la trasmissione è affidata a Bianca Guaccero, Mariasole Pollio e appunto a Corsi che, tra anticipazioni e spazi promozionali, dedicano buona parte del programma a brevi interviste ai ventinove cantanti in gara. Nell'ultima puntata Corsi ha parlato con Simone Cristicchi che al Festival porta il brano "Quando sarai piccola", un testo toccante che racconta con fragilità e tenerezza la malattia della madre, tornata "bambina" a causa della patologia.

Cosa è successo al PrimaFestival

L'artista ha parlato brevemente del tema del suo brano, la malattia della madre e il cambiamento della donna. Il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime avendo vissuto una situazione molto simile. " Ascoltandoti, anche in prova, non c'era nessuno che si fosse commosso ", ha esordito Corsi visibilmente provato: " C'è chi dice che il dolore condiviso è più leggero. Non so se sia così ma io ti dico semplicemente grazie" . In lacrime il conduttore si è scusato con i presenti e si è allontanato brevemente dall'inquadratura e quando è tornato davanti alle telecamere ha abbracciato per alcuni istanti Simone Cristicchi, che lo ha rassicurato.

Il commento in diretta

Al rientro in diretta, al fianco di Bianca Guaccero, Corsi è apparso ancora molto provato nel rivedere le immagini e ha aggiunto: " Se c'è qualcosa di cui non mi vergognerò mai sono le mie lacrime. Andiamo avanti" . Sulla sua vicenda personale Corsi ha scritto anche un libro "Che bella giornata speriamo che non piova", nel quale racconta del padre affetto da Alzheimer e del loro rapporto oggi. " Lotto con il suo Alzheimer per essere ancora figlio. È fragile come un uccellino. E io non mi vergogno di piangere.

Quello nel libro è il vero Gabriele", aveva dichiarato settimane fa al Corriere in occasione dell'uscita del suo libro. Parlare con Cristicchi, che nel suo brano sanremese sembra parlare proprio di una malattia degenerativa, ha scatenato nuove emozioni che il conduttore non è riuscito a trattenere davanti alle telecamere.