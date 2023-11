"Gatta morta...". La stoccata di Greta Rossetti ad Angelica Baraldi al Grande Fratello 23

Uscita poco carina di Greta Rossetti. L’ex tentatrice di Temptation Island, fidanzata con Mirko Brunetti, attuale concorrente del Grande Fratello, si è lasciata andare a delle affermazioni molto forti nei confronti di una delle concorrenti del reality. Stiamo parlando di Angelica Baraldi, la gieffina che non ha passato settimane facili per via di alcune esternazioni dei compagni d’avventura: prima quella di Beatrice Luzzi che le ha dato della gatta morta e poi la battutaccia di Giampiero Mughini che nella scorsa puntata ha fatto parecchio discutere. Adesso, si è aggiunta anche Greta che non avrebbe gradito l’eccessiva vicinanza di Angelica a Mirko. La coppia, infatti, sta vivendo un momento di forte crisi e anche dopo l’ingresso di Greta nella casa per un chiarimento con il fidanzato le cose non sembrerebbero essersi messe meglio.

Il commento di Greta

Tutto è accaduto nella serata di ieri, 4 novembre, l’ex tentatrice si è lasciata andare a delle affermazioni sui social nei confronti di Angelica che non sono passate di certo inosservate. Così, commentando la diretta del Grande Fratello, attraverso il suo profilo Instagram, Greta ha dato della gatta morta alla Baraldi. In un primo momento, la Rossetti ha pubblicato una storia con queste parole: “Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?!” . Poi, subito dopo, è arrivato un video con la sua spiegazione: “Ragazzi sto guardando la diretta. Comunque le ho sempre odiate fin da piccola le gatte morte. Se vuoi una cosa dillo e non ti nascondere. Se ti nascondi sei una gatta morta. Io se voglio una cosa lo dico chiaro” , ha affermato Greta. Così, ha continuato: “Dietro ad ogni gatta morta c’è una… non dico la parola… viva. Sono senza parole. Quelle più gatte morte sono le fidanzate. Sono davvero senza parole ragazzi” .